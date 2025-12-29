روستای «جمغاری» به اینترنت پرسرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از درخواست‌های مردمی در خصوص عدم پوشش مناسب در روستای جمغاری و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل، با ایجاد سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف و به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان اظهار کرد: پروژه سایت روستای جمغاری، با نیازسنجی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر با اعتبار هفت میلیارد تومان، از اعتبارات طرح خدمات اجباری روستایی (USO)وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکنولوژی 4G طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: جمغاری، روستایی از توابع شهرستان دشتستان که با ۲۰ خانوار و جمعیت ۷۲ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.