به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، زمینه استفاده تاکسیهای برقی از ایستگاههای شارژ متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی فراهم شد.
این نشست با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل پاک و تسهیل فعالیت تاکسیهای برقی در شهر تهران برگزار شد و دو طرف بر ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف حملونقل عمومی تأکید کردند.
علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران دراینباره گفت: با توجه به افزایش تعداد تاکسیهای برقی و لزوم تأمین زیرساخت مناسب برای شارژ این ناوگان، مقرر شد تاکسیهای برقی بتوانند از ایستگاههای شارژ متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران استفاده کنند. این اقدام گام مؤثری در حمایت از رانندگان تاکسی برقی و توسعه حملونقل پاک در پایتخت خواهد بود.
وی افزود: در همین راستا، ایستگاه شارژ بعثت از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ و ایستگاه شارژ هنگام از ساعت ۷ تا ۱۷ آماده ارائه خدمات به تاکسیهای برقی هستند.
رحیمی همچنین با اشاره به برنامههای آتی اظهار کرد: پیگیریهای مربوط به امکان بهرهمندی تاکسیرانان از ایستگاه شارژ قورخانه نیز در حال انجام است و این ایستگاه بهزودی برای استفاده تاکسیهای برقی قابل بهرهبرداری خواهد بود.
این همکاری مشترک میتواند نقش مهمی در کاهش آلایندگی هوا، افزایش بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی و تشویق رانندگان به استفاده از خودروهای برقی در شهر تهران ایفا کند.
نظر شما