رژه خودرویی تاکسیرانان پایتخت با هدف اعلام بیعت با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز خیابانهای تهران شاهد رژهای چشمگیر و پرشور از تاکسیهای برقی و خودروهای آیون بود که با هدف اعلام بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، در قالب یک کاروان خودرویی به حرکت درآمدند. کاروان ابتدا از میدان آزادی آغاز شد و درمیان ابراز احساسات مردم به میدان تجریش رسید و در نهایت با حضور در میدان امام حسین این کاروان به انتهای مسیر رسید.
تاکسیرانان در این مسیر با حرکت هماهنگ خودروهای برقی، جلوهای از توسعه حملونقل پاک و نوآوری در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران را به نمایش گذاشتند.
علی خموشی معاون نظارت امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در حاشیه برگزاری این کاروان خودرویی با بیان اینکه همانطور که امروز در سطح شهر مشاهده شد، تاکسیرانان شهر تهران نیز همچون دیگر اقشار مردم برای اعلام بیعت با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، در برنامه رژه خودرویی حضور پیدا کردند، گفت: تمام تلاش ما این بود که نشان دهیم تاکسیرانان نیز همچون سایر اقشار مردم در کنار انقلاب و مردم ایستادهاند. در همین راستا حدود ۱۰۰ دستگاه از تاکسیهای برقی که بهتازگی به ناوگان تاکسیرانی شهر تهران اضافه شدهاند در این کاروان خودرویی حضور داشتند و در سطح شهر حرکت کردند تا این بیعت و همراهی خود را به مردم اعلام کنند.
معاون نظارت امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: در روزهای جنگ و با توجه به شرایطی که در شهر وجود داشت، تاکسیرانان همچنان در میدان خدماترسانی حاضر بودند و لحظهای میدان خدمترسانی را خالی نگذاشتند.
خموشی تصریح کرد: در تمامی پایانهها و دفاتر ویژه تاکسیرانی شاهد حضور فعال تاکسیرانان بودیم و خدماترسانی به شهروندان ادامه داشت. تنها در بخش فرودگاهها به دلیل شرایط موجود فعالیتها متوقف شده بود، اما در سایر پایانهها خدمات ارائه میشد.
وی همچنین درباره حضور تاکسیهای برقی در این برنامه گفت: بخشی از خودروهایی که در این کاروان حضور داشتند از نوع تاکسیهای برقی بودند. این خودروها در راستای توسعه ناوگان حملونقل پاک به شبکه تاکسیرانی شهر تهران اضافه شدهاند.
خموشی افزود: در حال حاضر خودروهایی که وارد ناوگان شدهاند شامل برندهای جک و آیون هستند. شهرداری تهران از ابتدا تصمیم گرفت به حوزه خودروهای برقی وارد شود. این موضوع در شهر تهران یک اقدام جدید محسوب میشد و اجرای آن نیازمند یک حرکت بزرگ و تحولآفرین بود که خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده در شهرداری تهران این روند آغاز شد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست خودروهای جک وارد ناوگان شدند و پس از آن نیز خودروهای آیون به تدریج به شبکه تاکسیرانی اضافه شدند. تاکنون ۱۷۲ دستگاه خودروی جک وارد چرخه خدماترسانی شده و قرار است یکهزار و ۷۵۲ دستگاه خودروی آیون نیز به ناوگان تزریق شود که از این تعداد تا این لحظه هزار دستگاه وارد مرحله بهرهبرداری شدهاند.
در ادامه تعدادی از رانندگان تاکسیهای برقی به بیان مشکلات موجود در زمینه زیرساختهای شارژ این خودروها پرداختند که خموشی گفت: در حال حاضر در هر نقطهای از شهر که امکان آن وجود داشته، شهرداری تهران در حال ایجاد جایگاههای شارژ است. البته باید توجه داشت که به همان میزان که جایگاهها در حال افزایش هستند، تعداد خودروهای برقی نیز به ناوگان اضافه میشود.
وی افزود: خارج از محدوده شهری، ایجاد زیرساختهای شارژ در اختیار شهرداری تهران نیست، اما با وجود این موضوع، در برخی مسیرهای بینشهری از جمله مسیر جاده قم و جاده شمال نیز ایجاد این جایگاهها در حال انجام است.
معاون نظارت امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در پایان گفت: طبیعی است هر کاری که تازه آغاز میشود در ابتدای مسیر با مشکلاتی همراه باشد، اما تلاش میکنیم با توسعه زیرساختها و برنامهریزیهای انجامشده، این مشکلات بهتدریج برطرف شود.
نظر شما