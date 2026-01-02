توافق شرکت واحد و شهرداری منطقه ۱۸ برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نشست مشترکی با حضور مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد و رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸ برگزار شد که در آن، برنامه‌های توسعه ناوگان، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی منطقه مورد بررسی و توافق قرار گرفت.

مهدی علیزاده در تشریح جزئیات این توافق اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، ۱۰ هکتار زمینی که پیش‌تر به‌صورت خام به شرکت واحد تحویل شده بود، با مسئولیت شهرداری منطقه ۱۸ آماده‌سازی و آسفالت خواهد شد تا به‌عنوان توقفگاه عملیاتی و محل ورود و استقرار اتوبوس‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد ۶ هزار مترمربع زمین جدید به این مجموعه افزوده شود تا ضمن افزایش ظرفیت توقفگاهی، ایجاد ایستگاه شارژ اتوبوس‌های برقی نیز در این محدوده امکان‌پذیر شود.

مدیرعامل شرکت واحد با اشاره به تثبیت حقوق مالکانه گفت: طبق توافق انجام‌شده، اسناد مالکیت تمامی اراضی مرتبط به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صادر خواهد شد که این موضوع نقش مهمی در تسهیل برنامه‌ریزی و توسعه پایدار ناوگان دارد.

علیزاده ادامه داد: در مقابل، شرکت واحد متعهد شد تمامی خطوط اتوبوسرانی منطقه ۱۸ را به‌صورت کامل نوسازی کند و با راه‌اندازی ایستگاه شارژ، یکی از خطوط این منطقه به‌صورت کامل به ناوگان اتوبوس برقی اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: این توافق، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، کاهش آلایندگی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای حمل‌ونقل شهروندان منطقه ۱۸ است و می‌تواند الگویی موفق برای سایر مناطق پایتخت باشد.