آماده‌باش کامل نیروهای راهداری بشاگرد در پی موج دوم هشدار هواشناسی

بشاگرد- جلسه مدیریت بحران شهرستان بشاگرد با حضور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان به‌عنوان نماینده استاندار، در محل فرمانداری بشاگرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی در این جلسه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری گفت: در حال حاضر ۲۱ نیروی راهدار در شهرستان بشاگرد به‌صورت فعال در آماده‌باش قرار دارند و با استفاده از ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک، عملیات راهداری و مدیریت شرایط احتمالی در حال انجام است.

وی افزود: در کنار ظرفیت‌های موجود، از توان و ماشین‌آلات پیمانکاران حوزه راهداری نیز استفاده شده و در صورت تشدید بارش‌ها، آماده‌باش کامل نیروهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان در شهرستان بشاگرد برقرار خواهد شد.

خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد، نیز در این جلسه بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و آمادگی شهرستان برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارش‌های شدید را ضروری دانست.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان اعلام کرد پایش مستمر محورهای مواصلاتی شهرستان بشاگرد در دستور کار قرار دارد و تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی تردد و خدمات‌رسانی به‌موقع به کاربران جاده‌ای اتخاذ شده است.

