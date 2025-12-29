به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی در این جلسه با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری گفت: در حال حاضر ۲۱ نیروی راهدار در شهرستان بشاگرد بهصورت فعال در آمادهباش قرار دارند و با استفاده از ۱۱ دستگاه ماشینآلات سنگین، نیمهسنگین و سبک، عملیات راهداری و مدیریت شرایط احتمالی در حال انجام است.
وی افزود: در کنار ظرفیتهای موجود، از توان و ماشینآلات پیمانکاران حوزه راهداری نیز استفاده شده و در صورت تشدید بارشها، آمادهباش کامل نیروهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان در شهرستان بشاگرد برقرار خواهد شد.
خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد، نیز در این جلسه بر هماهنگی بین دستگاههای اجرایی تأکید کرد و آمادگی شهرستان برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارشهای شدید را ضروری دانست.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان هرمزگان اعلام کرد پایش مستمر محورهای مواصلاتی شهرستان بشاگرد در دستور کار قرار دارد و تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی تردد و خدماترسانی بهموقع به کاربران جادهای اتخاذ شده است.
