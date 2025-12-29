  1. دين، حوزه، انديشه
آغاز به کار جلسه مجازی حفظ قرآن ویژه بانوان

جلسه مجازی حفظ قرآن کریم ویژه بانوان، همزمان با ماه رجب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام پربرکت ماه رجب، اولین جلسه حفظ مجازی قرآن کریم ویژه بانوان در سطح کشور، به‌صورت رایگان به همت مرکز قرآنی محیا برگزار می‌شود.

این جلسات در پاسخ به درخواست حافظان قرآن و با هدف حفظ و تثبیت آیات الهی، شناسایی و استعدادیابی حافظان مستعد و کم‌برخوردار طراحی شده است.

براساس این گزارش، جلسات حفظ قرآن کریم به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ برپا می‌شود و تدریس آن را فرزانه جعفریان، مدرس حفظ، تجوید و صوت و لحن قرآن کریم بر عهده دارد.

علاقه‌مندان برای پیگیری اخبار و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به لینک ارتباطی https://eitaa.com/ahsanolhadees مراجعه کنند.

کد خبر 6705700
سیده فاطمه سادات کیایی

