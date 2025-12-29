آغاز به کار جلسه مجازی حفظ قرآن ویژه بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام پربرکت ماه رجب، اولین جلسه حفظ مجازی قرآن کریم ویژه بانوان در سطح کشور، بهصورت رایگان به همت مرکز قرآنی محیا برگزار میشود.
این جلسات در پاسخ به درخواست حافظان قرآن و با هدف حفظ و تثبیت آیات الهی، شناسایی و استعدادیابی حافظان مستعد و کمبرخوردار طراحی شده است.
براساس این گزارش، جلسات حفظ قرآن کریم بهصورت هفتگی و در روزهای جمعه از ساعت ۱۹ تا ۲۰ برپا میشود و تدریس آن را فرزانه جعفریان، مدرس حفظ، تجوید و صوت و لحن قرآن کریم بر عهده دارد.
علاقهمندان برای پیگیری اخبار و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به لینک ارتباطی https://eitaa.com/ahsanolhadees مراجعه کنند.
