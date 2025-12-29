برگزاری مراسم ۹ دی در شهرکرد؛ میثاق دوباره مردم بام ایران با ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در اطلاعیهای از عموم مردم بصیر و ولایتمدار استان برای مشارکت پرشور در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی و تجدید میثاق با ولایت دعوت کرد.
مراسم محوری در مرکز استان از ساعت ۱۰ صبح همزمان با سراسر کشور در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد آغاز میشود که آیتالله احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران سخنران این مراسم است.
نظیر این مراسم همزمان، در دیگر مراکز شهرستانها و شهرها و روستاها نیز با حضور مردم از همه اقشار برگزار میشود.
امسال برنامههای یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با شعار محوری «نهم دی، تجلی انسجام ملی» در جایجای بام ایران، استان چهارمحال و بختیاری گرامی داشته میشود.
۹ دیماه هر ساله یادآور انسجام کمنظیر ملت ایران در صیانت از هویت دینی، استقلال ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی است که جلوههای این حضور برای همیشه در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ماندگار شد.
