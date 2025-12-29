افزایش قدرت درآمدی با ثبت تراز ۲۸ درصدی بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، براساس گزارش ۹ ماهه ۱۴۰۴ منتشر شده در سامانه کدال، ترکیب درآمدها و هزینهها نشان میدهد که این بانک توانسته با اتکا به رشد پرشتاب درآمدهای عملیاتی و کنترل نسبی هزینهها، تراز عملیاتی خود را به شکل محسوسی بهبود بخشد و وارد مرحلهای تازه از سودآوری شود.
رشد ۷۸ درصدی درآمدها؛ موتور اصلی تغییر
در ۹ ماهه ۱۴۰۴، جمع درآمدهای عملیاتی بانک صادرات ایران به بیش از ۱,۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم ۷۱۶ هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیر ۷۸ درصدی را نشان میدهد. این افزایش قابل توجه، مهمترین محرک بهبود عملکرد بانک بوده و نشان میدهد نماد وبصادر توانسته ظرفیت درآمدزایی خود را فعالتر از گذشته به کار گیرد.
این گزارش میافزاید: درآمد حاصل از تسهیلات همچنان ستون اصلی درآمد بانک محسوب میشود و با رشد ۶۰ درصدی از ۵۸۹ هزار میلیارد ریال در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹۴۲ هزار میلیارد ریال در پایان آذرماه ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد بیانگر افزایش حجم تسهیلات و همچنین بهبود نرخ بازدهی داراییهای اعتباری بانک است که نقش کلیدی در افزایش درآمد کل ایفا کرده است.
تنوع بخشی به منابع درآمدی وبصادر
یکی از نکات قابل توجه در ترکیب درآمدهای بانک صادرات ایران، رشد پرشتاب درآمدهای غیرتسهیلاتی است. به نحوی که در بازه زمانی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال درآمد اوراق بدهی با جهش ۲۹۱ درصدی به بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده فعالتر شدن بانک در بازار اوراق و استفاده از ابزارهای مالی کمریسکتر برای کسب درآمد است.
افزون بر اینکه درآمد سرمایهگذاریها نیز با رشد ۱۹۵ درصدی به بیش از ۹۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این روند نشان میدهد بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ توجه بیشتری به مدیریت پرتفوی سرمایهگذاری خود داشته و توانسته از محل داراییهای مالی، بازده بالاتری نسبت به سال قبل کسب کند. این دو بخش در مجموع بیانگر حرکت تدریجی بانک به سمت تنوعبخشی درآمدها و کاهش تمرکز صرف بر تسهیلات است؛ رویکردی که میتواند پایداری درآمدی بانک را در بلندمدت تقویت کند.
رشد پایدار درآمدهای کارمزدی بانک صادرات ایران
درآمدهای کارمزدی بانک صادرات در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به حدود ۹۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان میدهد. هرچند این رشد در مقایسه با جهش سایر اقلام درآمدی کمتر است، اما تداوم افزایش کارمزدها نشان میدهد بانک توانسته سهم خدمات بانکی و غیرمشاع را در ساختار درآمدی خود حفظ و تقویت کند.
نکته مهمتر آن است که خالص درآمد کارمزد نیز همراستا با رشد درآمد، ۲۶ درصد افزایش یافته و به بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این موضوع نشان میدهد افزایش هزینههای کارمزدی میتواند در آینده اثر مثبت و قابل توجهی بر سودآوری وبصادر بگذارد و بانک همچنان از محل خدمات کارمزدی، جریان درآمدی مثبت و قابل اتکایی را به ثبت برساند.
رشد درآمدها از هزینهها جلو زد
جمع هزینههای عملیاتی بانک در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به حدود ۹۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۵۹۹ هزار میلیارد ریال سال قبل، رشد ۶۶ درصدی را نشان میدهد. بخش عمده این افزایش به هزینه سود سپردهها مربوط میشود.
به گونهای که هزینه سود سپردهها با رشد ۷۱ درصدی به بیش از ۹۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد بیانگر رقابت شدید بانکها در جذب منابع و افزایش بهای تمامشده پول است؛ عاملی که فشار زیادی بر حاشیه سود بانکها وارد میکند. با این حال، رشد هزینههای بانک صادرات ایران همچنان کمتر از رشد درآمدهای عملیاتی بوده و همین اختلاف، به بهبود خالص درآمد منجر شده است.
رشد کمسابقه خالص درآمد عملیاتی وبصادر
یکی از مهمترین دستاوردهای عملکردی بانک صادرات ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۴، جهش خالص درآمد عملیاتی است. این شاخص از حدود ۱۱۷ هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از ۲۷۹ هزار میلیارد ریال در سال جاری رسیده و رشد کمسابقه ۱۳۹ درصدی را ثبت کرده است. چنین افزایشی نشان میدهد که رشد درآمدها نهتنها توانسته هزینههای فزاینده را پوشش دهد، بلکه حاشیه سود عملیاتی بانک را نیز بهطور معناداری تقویت کرده است.
این تحول را میتوان نشانهای از بهبود کیفیت درآمدها و کارایی بالاتر عملیات بانکی دانست؛ موضوعی که برای سهامداران و تحلیلگران اهمیت ویژهای دارد و میتواند بر ارزیابی ارزش سهام بانک تأثیرگذار باشد.
ارتفاع ۲۸ درصدی تراز بانک صادرات ایران
همزمان با افزایش خالص درآمد عملیاتی، تراز عملیاتی بانک صادرات ایران نیز از ۲۰ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۳ با ۸ واحد درصد رشد به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رشد ۴۴ درصدی تراز عملیاتی نشان میدهد بانک توانسته نسبت درآمد به هزینه خود را بهبود بخشد و بهرهوری بالاتری از منابع در اختیار داشته باشد.
افزایش تراز عملیاتی معمولاً به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی سلامت مالی بانکها تلقی میشود و رشد آن در بانک صادرات ایران بیانگر حرکت تدریجی این بانک به سمت تعادل پایدارتر میان درآمد و هزینه است.
نتیجه اینکه عملکرد ۹ ماهه بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد این بانک از یک دوره فشار هزینهای به سمت مرحلهای متوازنتر از سودآوری است. رشد پرقدرت درآمدهای عملیاتی، افزایش نقش اوراق بدهی و سرمایهگذاریها، بهبود خالص درآمد و ارتقای تراز عملیاتی، همگی مهر تأییدی بر این نکته مهم است که این بانک بزرگ بورسی توانسته با پشت سر گذاشتن دوران گذار از چالشها به فعالسازی فرصتها و ظرفیتها و کسب درآمد پایدار به نفع سهامداران و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان دست یابد. تا جایی که تداوم روند اصلاحات در بانک صادرات ایران میتواند جایگاه عملیاتی وبصادر را در میان بانکهای بزرگ کشور تقویت کرده و اعتماد سهامداران و بازار را بیش از پیش جلب کند.
