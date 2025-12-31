علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه امروز تا عصر فردا پنجشنبه قسمتی تا نیمه ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد، به ویژه در نواحی غربی، پیشبینی میشود.
وی افزود: بامداد فردا، در برخی نقاط کوهستانی احتمال رگبار خفیف و موقت برف وجود دارد. این شرایط جوی موقت میتواند باعث کاهش دید و لغزندگی مسیرها شود، بنابراین رانندگان باید احتیاط لازم را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی کرمانشاه ادامه داد: از اواخر وقت پنجشنبه تا ظهر شنبه، عبور موجی ناپایدار سبب وزش باد، بارش باران و برف و مه در سطح استان خواهد شد. شدت بارشها در نیمه غربی و شمالی استان، به ویژه منطقه اورامانات، بیشتر پیشبینی میشود.
زورآوند تصریح کرد: بارشها علاوه بر مناطق سردسیر، به تدریج در اغلب نواحی معتدل استان نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد. این وضعیت جوی میتواند در برخی مناطق باعث کاهش دید افقی و لغزندگی معابر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از فردا تا اواسط شنبه، از شدت سرما در غالب نقاط استان کاسته میشود، اما از بعدازظهر شنبه تا صبح دوشنبه، با تقویت شرایط پایدار، مجدداً شاهد کاهش نسبی دمای هوا خواهیم بود.
نظر شما