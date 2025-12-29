حجتالاسلام رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، نهم دی را نه فقط یک رویداد تاریخی، بلکه منطق زنده برای حال و آینده انقلاب اسلامی دانست که نماد اصلی آن، نمایش وحدت ملی بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد از آمادگی کامل برای اجرای برنامههای بزرگداشت هفته بصیرت و مقاومت در بیش از ۷۰ نقطه شهری و روستایی این استان خبر داد.
وی گفت: این برنامهها که شعار محوری ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی را دنبال میکنند، همزمان با ایام رجبیه و سه رویداد مهم دیگر یعنی گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی، به عنوان مظهر اخلاص و شجاعت، بزرگداشت علامه مصباح یزدی پرچمدار جهاد فکری و همچنین سالگرد سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به یزد برگزار میشود.
رحمانی تأکید کرد: تبیین صحیح نهم دی برای جلوگیری از انحرافات تحلیلی باید به طور مستمر پیگیری شود. مراسم شاخص و متمرکز این روز در شهر یزد ساعت ۸:۳۰ صبح روز نهم دی ماه در مسجد روضه محمدی (حظیره) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: از عموم مردم برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب برای شرکت در این مراسم دعوت کرد.
