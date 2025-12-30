به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس جوکار صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و بصیرتی در سراسر استان به مناسبت بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت برگزار میشود.
وی با تأکید بر اهمیت این دهه و نقش آن در میثاق امت با ولایت، گفت: این برنامهها با حضور گسترده مردم و جوانان در قالب نشستهای بصیرتی، جلسات پرسش و پاسخ و برنامههای تبیینی در ۱۲ شهرستان یزد برگزار میشود.
معاون هماهنگکننده سپاه الغدیر یزد ادامه داد: اجرای این طرحها با همکاری پایگاههای مقاومت، مساجد، دانشگاهها و مراکز فرهنگی مناطق شهری و روستایی استان دنبال میشود.
جوکار از پیشبینی برپایی نمایشگاههای عکس و کتاب، حضور فعال هادیان سیاسی و فرهنگی در محافل مختلف و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی برای تبیین مفاهیم مقاومت و ولایت خبر داد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای مقاومت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: برنامههای ویژهای نیز به یاد سردار سلیمانی در سطح استان اجرا خواهد شد.
