به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب‌پور بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری ویژه برنامه‌های ولادت امام جواد (ع) و روز پسر که در مسجد جواد الائمه (ع) برگزار شد با بیان اینکه ائمه اطهار (ع) محور هویت دینی شیعیان هستند، اظهار کرد: شیعیان به چهارده معصوم افتخار می‌کنند و در ایران اسلامی توفیق خدمت و ارادت به ساحت مقدس امام رضا (ع) را دارند. امام جواد (ع) تنها فرزند امام رضا (ع) هستند و به همین مناسبت، هر سال در ایام ولادت و شهادت آن حضرت و همچنین در مراسم اربعین در کاظمین، برنامه‌های متعددی با مشارکت مردم برگزار می‌شود.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت سالروز میلاد امام جواد (ع) با اشاره به رویکرد امسال ستاد مردمی بزرگداشت میلاد امام جواد (ع) افزود: شعار محوری برنامه‌های امسال «امام جواد، امام جوان، چراغ راه مقاومت و بصیرت» انتخاب شده که صرفاً یک شعار نیست، بلکه نقشه راه فعالیت‌ها و مبنای طراحی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای قرار گرفته است.

وی در تشریح برنامه‌های سال جاری گفت: نخستین طرح با عنوان «باب‌الحوائج» با هدف کمک به آزادی زندانیان نیازمند اجرا می‌شود. همچنین سرود ویژه‌ای با همکاری آستان قدس رضوی تولید شده که در شب میلاد امام جواد (ع) در میدان شهدا و با حضور محمد انصاری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، رونمایی خواهد شد.

رجب پور ادامه داد: طرح «راه روشن خدمت» نیز با تمرکز بر حمایت از خانواده‌های مؤمن و آبرومند ساکن حاشیه شهر مشهد طراحی شده است که در قالب آن، کیک میلاد، غذای متبرک و بسته‌های معیشتی میان این خانواده‌ها توزیع می‌شود.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت سالروز میلاد امام جواد (ع) با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی این ستاد اظهار کرد: طرح «سلام بر امام» با همکاری فعالان فرهنگی در کاظمین اجرا می‌شود و ارتباط زنده با حرم مطهر امامین جوادین (ع) برقرار خواهد شد. همچنین بیش از ۲۰ اثر دیجیتال با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت فضای مجازی تولید شده که برخی از آن‌ها برای نخستین‌بار منتشر می‌شود و انتظار می‌رود رسانه‌ها در معرفی این آثار همکاری داشته باشند.

وی درباره طرح ملی «پسران آسمانی» بیان کرد: این طرح با محوریت نام‌گذاری نوزادان به نام‌هایی چون «جواد» و «محمدجواد» آغاز شده و تا نیمه شعبان ادامه خواهد داشت. بیمارستان جوادالائمه (ع) محور اصلی این برنامه است و تعدادی از بیمارستان‌های منتخب نیز در اجرای آن مشارکت دارند.

رجب پور از راه‌اندازی «شبکه ملی خدام الجواد» خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار، ۴۴۰ مجموعه فرهنگی و هنری از سراسر کشور به این شبکه پیوسته‌اند و جلسات هماهنگی به‌صورت مجازی با آن‌ها برگزار شده است. همچنین طرح «جواد ابن‌الرضا» شامل فعالیت‌هایی همچون ماشین‌نویسی، ایستگاه‌های صلواتی، نورافشانی و برنامه‌های فرهنگی در سطح شهر اجرا می‌شود.

دبیر ستاد مردمی بزرگداشت سالروز میلاد امام جواد (ع) افزود: طرح «نذر نهمه» نیز همچنان در حال اجراست و مردم می‌توانند با نیت امام جواد (ع) غذا تهیه کرده و میان همسایگان و اقوام توزیع کنند.

وی مهم‌ترین برنامه این ایام را جشن «گل‌باران نور» دانست و گفت: این مراسم به‌صورت جشن پدر و پسری، شب میلاد امام جواد (ع) در میدان شهدا برگزار می‌شود. با توجه به تقارن این مناسبت با نهم دی، برنامه امسال با حال و هوایی متفاوت و با حضور چهره‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مذهبی اجرا خواهد شد و پیش‌بینی شده است ۸۰ دستگاه اتوبوس، خانواده‌های مناطق حاشیه شهر را برای حضور در این مراسم جابجا کنند.

رجب پور با اشاره به برگزاری جشن روز پسر توسط آستان قدس رضوی تصریح کرد: جشن دو هزار نفری ویژه پسران برگزار خواهد شد و سرود تولیدشده نیز در این مراسم رونمایی می‌شود. هدف نهایی ما از اجرای این برنامه‌ها، ایجاد هم‌افزایی میان کانون‌ها، هیئات، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی است تا میلاد امام جواد (ع) با شکوهی مردمی و ماندگار برگزار شود.