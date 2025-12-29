محموله قاچاق در گناوه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با خودروهای تندرو (شوتی) مأموران دایره قاچاق پلیس آگاهی شهرستان گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی در یک عملیات منسجم موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: با اقدام سریع مأموران انتظامی خودرو قبل از محور خروجی از شهرستان توقیف و در بازرسی صورت گرفت.

سرپرست فرماندهی انتظامی گناوه بیان کرد: از این خودرو انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مدارک و اسناد گمرکی به ارزش سه میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این رابطه به مرجع قضائی معرفی شد.