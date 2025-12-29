  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

محموله قاچاق در گناوه توقیف شد

گناوه- سرپرست فرماندهی انتظامی گناوه از توقیف محموله لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده بودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با خودروهای تندرو (شوتی) مأموران دایره قاچاق پلیس آگاهی شهرستان گناوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی در یک عملیات منسجم موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو حامل بار قاچاق شدند.

وی افزود: با اقدام سریع مأموران انتظامی خودرو قبل از محور خروجی از شهرستان توقیف و در بازرسی صورت گرفت.

سرپرست فرماندهی انتظامی گناوه بیان کرد: از این خودرو انواع لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مدارک و اسناد گمرکی به ارزش سه میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم در این رابطه به مرجع قضائی معرفی شد.

