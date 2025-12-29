امروز آخرین مهلت ثبت نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبایی، با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی و بسیج دانشجویی نهمین اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با نام «باب وصال ۹» را برگزار می‌کند.

مهلت ثبت‌نام: تا ۸ دی ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

ثبت‌نام:

- خواهران:

۰۹۰۲۶۵۴۴۲۲۹

- برادران:

۰۹۹۲۴۵۹۴۲۱۶

زمان برگزاری اعتکاف: ۱۳ تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴

اعتکاف دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، مسجد امام علی علیه‌السلام برگزار می‌شود. ثبت‌نام برای عموم آزاد است.