  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

امروز آخرین مهلت ثبت نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه

امروز آخرین مهلت ثبت نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه

هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبایی نهمین اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی را با نام «باب وصال ۹» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبایی، با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی و بسیج دانشجویی نهمین اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با نام «باب وصال ۹» را برگزار می‌کند.

مهلت ثبت‌نام: تا ۸ دی ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

ثبت‌نام:

- خواهران:

۰۹۰۲۶۵۴۴۲۲۹

- برادران:

۰۹۹۲۴۵۹۴۲۱۶

زمان برگزاری اعتکاف: ۱۳ تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴

اعتکاف دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، مسجد امام علی علیه‌السلام برگزار می‌شود. ثبت‌نام برای عموم آزاد است.

کد خبر 6706057
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها