امروز آخرین مهلت ثبت نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبایی، با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی و بسیج دانشجویی نهمین اعتکاف دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با نام «باب وصال ۹» را برگزار میکند.
مهلت ثبتنام: تا ۸ دی ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
ثبتنام:
- خواهران:
۰۹۰۲۶۵۴۴۲۲۹
- برادران:
۰۹۹۲۴۵۹۴۲۱۶
زمان برگزاری اعتکاف: ۱۳ تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴
اعتکاف دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، مسجد امام علی علیهالسلام برگزار میشود. ثبتنام برای عموم آزاد است.
نظر شما