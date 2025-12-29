امام جمعه بندرترکمن: ۹ دی نماد بصیرت ملت و شکست فتنه دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شیخی ظهر دوشنبه در همایش میثاق بصیرت و برادری با اشاره به وعده الهی مبنی بر یاری خداوند به یاریدهندگان دین خدا، اظهار کرد: امروز حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، مصداق روشن یاری دین خداست.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: در نهم دیماه آن سال، عدهای که به نتایج انتخابات معترض بودند، مسیر نادرستی را برای اعتراض انتخاب کردند و به جای پیگیری قانونی و عمل به توصیههای رهبر معظم انقلاب، زمینهساز فتنهای شدند که به نفی ارزشهای دینی و انقلابی انجامید. بعدها نیز آشکار شد که دشمنان اسلام از جمله آمریکا، صهیونیستها و انگلیس در پشت پرده این حوادث قرار داشتند.
امام جمعه بندرترکمن افزود: در مقابل این فتنه، مردم ایران از همه اقوام و مذاهب؛ شیعه و سنی، فارس و ترکمن، کرد، آذری و بلوچ، با حضور آگاهانه در صحنه، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای دینی به نمایش گذاشتند و این حضور تاریخی موجب تقویت دوباره نظام اسلامی شد.
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب هیچگاه از ضربه زدن به نظام اسلامی ناامید نمیشوند، اظهار کرد: دشمن در مقاطع مختلف از جمله جنگ تحمیلی، فتنه ۸۸، فتنه بنزین و امروز از طریق جنگ اقتصادی وارد میدان شده است. امروز ما در یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار داریم و دشمن با هدف قرار دادن معیشت مردم، نظام اسلامی را نشانه گرفته است.
شیخی با تأکید بر وفاداری مردم به نظام و ولایت فقیه گفت: مردم با وجود مشکلات اقتصادی، پای نظام ایستادهاند و ضعفهای مدیریتی را از اصل نظام و رهبری جدا میدانند. اگر اعتراضی هم نسبت به وضعیت معیشت وجود دارد، این اعتراض به معنای تضعیف حمایت از نظام نیست، بلکه مسئولیت مدیران و مسئولان را سنگینتر میکند.
وی از مسئولان، بهویژه نمایندگان مجلس و دستگاه قضائی خواست تا با جدیت بیشتری برای حفظ ارزش پول ملی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم اقدام کنند و افزود: این ملت در همه میدانها ثابت کرده است که از نظام و ولایت دست نخواهد کشید و همانگونه که در جنگهای گذشته پیروز شد، توان عبور موفق از جنگ اقتصادی را نیز دارد.
