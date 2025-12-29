فراخوان گرنت اصلی بااعتبار محدود و پژوهشگر جوان موسسه «نیماد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران (NIMAD)، فراخوان گرنت اصلی/ با اعتبار محدود و پژوهشگر جوان کمیتههای تخصصی موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران از امروز ۸ دی آغاز شد. فرصت شرکت در این فراخوان تا ۳۰ بهمن ادامه دارد.
علاوه بر پذیرش طرحهای جدید، امکان ارسال طرح توسط شرکتهای فناور و نیز «گرنت تداوم» برای توسعه پروژههای موفقی که پیشتر از حمایت نیماد برخوردار بودهاند نیز فراهم شده است.
این فراخوان با هدف حمایت از طرحهایی که واجد خصوصیات چندرشتهای، بین رشتهای و فرارشتهای در حوزه سلامت باشند طراحی شده و بهطور ویژه شرکتهای مستقر در مراکز رشد، شتابدهندهها و پارکهای علم و فناوری را مخاطب قرار میدهد.
شرکتهای متقاضی باید بهطور رسمی ثبت شده باشند، ثبت آنها در روزنامه رسمی کشور درج شده باشد و قرارداد معتبر استقرار در مراکز رشد یا پارکهای علم و فناوری داشته باشند. همچنین ارائه صورتهای مالی و حضور تیم فنی و پژوهشی داخلی از الزامات اصلی دریافت گرنت است.
طرحهای ارائهشده در این فراخوان بر اساس اولویتهای هشت کمیته تخصصی نیماد بررسی خواهند شد:
- کمیته بیماریهای غیرواگیر
- کمیته بیماریهای واگیر و اختلالات ایمنی
- کمیته پژوهشهای ترجمانی (Translational Research)
- کمیته جوانی جمعیت و سلامت باروری
- کمیته خونشناسی و سرطان
- کمیته علوم اعصاب و سلامت روان
- کمیته غذا و دارو
- کمیته فناوری و نوآوریهای علوم پزشکی
ویژگیهای جدید فراخوان؛
امکان ارسال طرح توسط شرکتها: برای نخستین بار، شرکتهای فناور و دانشبنیان میتوانند بهعنوان متقاضی اصلی، پروپوزال خود را در گرنت اصلی یکی از ۸ کمیته تخصصی در سامانه نیماد ثبت کنند. مدیرعامل شرکت بهعنوان محقق اصلی شناخته میشود و پس از تأیید داوران و تصویب کمیته تخصصی، قرارداد گرنت با شرکت منعقد خواهد شد.
روشهای متنوع تأمین اعتبار: بسته به سطح بلوغ فناوری و میزان ریسک، حمایتها در قالب گرنت بلاعوض، وام یا وام قابل تبدیل به گرنت ارائه میشود.
گرنت تداوم: طرحهایی که ادامه پروژههای موفق پیشین نیماد باشند، در اولویت بررسی قرار میگیرند. متقاضیان باید نتایج و دستاوردهای طرح قبلی را در پروپوزال جدید ذکر کنند.
بهرهمندی از شبکه آزمایشگاهی کشور: بر اساس تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه نیماد و شبکه آزمایشگاهی کشور، از این پس محققان امکان مدیریت و پرداخت هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در طرحهای مصوب نیماد را از طریق سامانه اعتباری شبکه خواهند داشت؛ ضمن آنکه با اختصاص ۲۰ درصد اعتبار مازاد توسط شبکه، قدرت خرید پژوهشگران نیز افزایش مییابد.
بهروزرسانی حقالزحمه پرسنلی اعضای هیئت علمی: استادان، دانشیاران و استادیاران میتوانند تا سقف ۲۰ ساعت در ماه با نرخهای جدید (۳۲۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر ساعت) از طرحهای نیماد حقالزحمه همکاری دریافت کنند. البته در راهنمای متقاضیان تأکید شده است که پرداخت حقالزحمه پرسنلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دارای قرارداد کاری، صرفاً در صورتی قابل لحاظ خواهد بود که فعالیتهای مرتبط با طرح در خارج از ساعات موظفی آنان انجام شده باشد.
این فراخوان فرصتی برای پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت است تا با ارائه طرحهای نوآورانه یا توسعه پروژههای موفق پیشین، از حمایتهای مالی و پژوهشی نیماد بهرهمند شوند. نیماد با این اقدام، مسیر تازهای برای پیوند میان پژوهشهای علمی و نیازهای واقعی نظام سلامت کشور فراهم کرده است.
نظر شما