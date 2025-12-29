برگزاری ۲۰۸ برنامه طی هفته مقاومت در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضیزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته مقاومت به مناسبتهای پیشرو اشاره کرد و گفت: دشمن در فتنه ۸۸ به دنبال براندازی نظام بود.
وی افزود: دشمنان از سال ۵۷ تلاش کردند نظام نوپای انقلاب اسلامی را تجزیه کنند و با دسیسه و توطئههای مختلف، از جمله جنگ هشت ساله، شکست خوردند.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حادثه کوی دانشگاه سال ۷۸ و فتنه سال ۸۸ نیز دشمنان با یک خطای محاسباتی مبنی بر جدایی مردم از انقلاب، جنگ نرم گستردهای را راه انداختند، اما مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۹ دی، مشت محکمی به دشمن زدند.
وی تأکید کرد: نهم دی یک حادثه ماندگار در تاریخ است و پیوند ناگسستنی امام و امت، افشای ماهیت واقعی دشمنان و تجلی احساس مسئولیت مردم در قبال نظام را نمایان ساخت.
سرهنگ فرضیزاده با اشاره به جنگ نظامی ۱۲ روزه، گفت: مردم بار دیگر پای کار آمدند و دشمن شکست خورد.
وی با اشاره به اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم و تابع ولایت بود، اظهار کرد: او شاگرد مکتب امام خمینی (ره) و تربیتیافته مکتب علوی بود و وابسته به هیچ جناح سیاسی خاص نبود.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح افزود: راه حاج قاسم با ولایتمداری ادامه پیدا میکند و اصحاب رسانه نیز وظیفه سنگینی در تبیین ایثارگری رزمندگان و شهدای جنگ نرم و مقاومت دارند.
وی بر اهمیت بزرگداشت شهدای مقاومت از جمله شهدای تیپهای فاطمیون و زینبیون، و آگاهسازی نسل جوان دهه هشتاد و نود از این مسیر، تأکید کرد.
سرهنگ فرضیزاده با بیان اینکه ۱۴۷ برنامه طی هفته مقاومت در سطح استان برگزار میشود، یادآور شد: اقشار بسیج ۳۰ برنامه و ۳۱ برنامه دیگر نیز به صورت مشترک با سراسر کشور اجرا خواهد شد؛ در مجموع ۲۰۸ برنامه پیشبینی شده است.
وی به برخی برنامههای شاخص اشاره کرد: مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت ۱۱ دی همزمان با سراسر کشور در مرکز استان ساعت ۹ صبح در حسینیه ثارالله برگزار میشود.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح گفت: گردهمایی پسران و دختران حاج قاسم، اعزام کاروانهای راهیان نور به کرمان و بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه از دیگر برنامههای این هفته است.
نظر شما