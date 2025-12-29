  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

برگزاری ۲۰۸ برنامه طی هفته مقاومت در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج - معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری ۲۰۸ برنامه طی هفته مقاومت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی‌زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته مقاومت به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: دشمن در فتنه ۸۸ به دنبال براندازی نظام بود.

وی افزود: دشمنان از سال ۵۷ تلاش کردند نظام نوپای انقلاب اسلامی را تجزیه کنند و با دسیسه و توطئه‌های مختلف، از جمله جنگ هشت ساله، شکست خوردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حادثه کوی دانشگاه سال ۷۸ و فتنه سال ۸۸ نیز دشمنان با یک خطای محاسباتی مبنی بر جدایی مردم از انقلاب، جنگ نرم گسترده‌ای را راه انداختند، اما مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۹ دی، مشت محکمی به دشمن زدند.

وی تأکید کرد: نهم دی یک حادثه ماندگار در تاریخ است و پیوند ناگسستنی امام و امت، افشای ماهیت واقعی دشمنان و تجلی احساس مسئولیت مردم در قبال نظام را نمایان ساخت.

سرهنگ فرضی‌زاده با اشاره به جنگ نظامی ۱۲ روزه، گفت: مردم بار دیگر پای کار آمدند و دشمن شکست خورد.

وی با اشاره به اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم و تابع ولایت بود، اظهار کرد: او شاگرد مکتب امام خمینی (ره) و تربیت‌یافته مکتب علوی بود و وابسته به هیچ جناح سیاسی خاص نبود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح افزود: راه حاج قاسم با ولایت‌مداری ادامه پیدا می‌کند و اصحاب رسانه نیز وظیفه سنگینی در تبیین ایثارگری رزمندگان و شهدای جنگ نرم و مقاومت دارند.

وی بر اهمیت بزرگداشت شهدای مقاومت از جمله شهدای تیپ‌های فاطمیون و زینبیون، و آگاه‌سازی نسل جوان دهه هشتاد و نود از این مسیر، تأکید کرد.

سرهنگ فرضی‌زاده با بیان اینکه ۱۴۷ برنامه طی هفته مقاومت در سطح استان برگزار می‌شود، یادآور شد: اقشار بسیج ۳۰ برنامه و ۳۱ برنامه دیگر نیز به صورت مشترک با سراسر کشور اجرا خواهد شد؛ در مجموع ۲۰۸ برنامه پیش‌بینی شده است.

وی به برخی برنامه‌های شاخص اشاره کرد: مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت ۱۱ دی همزمان با سراسر کشور در مرکز استان ساعت ۹ صبح در حسینیه ثارالله برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح گفت: گردهمایی پسران و دختران حاج قاسم، اعزام کاروان‌های راهیان نور به کرمان و بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه از دیگر برنامه‌های این هفته است.

