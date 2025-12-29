امدادرسانی به ۷۰ روستای سیل زده ایذه با اعزام ۱۲ دستگاه تانکر

به گزارش خبرنگار مهر،، سید داوود حسینی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به تخریب و خسارت دیدن بخشی از خطوط انتقال آب این شهر بر اثر بارندگی شدید و سیلاب، بیان کرد: در راستای خدمات رسانی به مردم و رفع مشکلات، از ابتدای شروع بارندگی و آبگرفتگی گسترده معابر در شهرستان ایذه، تمام امکانات آبفا و اکیپ‌های عملیاتی همچنین تیم واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب خوزستان بسیج شده‌اند.

وی افزود: در اثر سیلاب خط انتقال ۵ حلقه چاه تأمین کننده آب شهر ایذه تخریب شد که از اول صبح امروز تیم واکنش سریع آبفا استان، آبادان و مسجدسلیمان با حضور در محل با تجهیزات کامل در حال اجرای عملیات اصلاح و بازسازی خطوط انتقال هستند.

حسینی با اشاره به اینکه ۵ دستگاه تانکر از دزفول نیز برای خدمات رسانی به مشترکین ایذه در این شرایط اعزام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ دستگاه تانکر آبرسانی در شهر ایذه و روستاهای تحت پوشش در حال آبرسانی هستند.

مدیر آبفا منطقه ایذه تاکید کرد: با توجه به شدت سیلاب بازسازی خط انتقال آب ۶ نقطه روستایی به دلیل تخریب جاده بر اثر سیلاب در حال حاضر مقدور نیست.

وی خارج شدن تابلو برق شهر قلعه تل از مدار بهره برداری و تخریب خطوط انتقال آب شرب در شهرستان باغملک را نیز از دیگر مشکلات ایجاد شده در منطقه ایذه در اثر سیلاب عنوان کرد.

حسینی با اشاره به هدایت امکانات و نیروی انسانی برای رفع آبگرفتگی معابر، مسدود شدن مسیرها و خسارت به زیرساخت‌های شهرستان، تاکید کرد: این اقدامات تا آرام شدن جو و پایان بارندگی‌ها تداوم خواهد داشت.

مدیر آبفا منطقه ایذه از شهروندان ایذه درخواست کرد تا بازگشت شرایط به حالت عادی، ضمن اطمینان از تأمین آب مورد نیاز در مصرف آب صرفه جویی نموده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.