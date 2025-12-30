دوران «منم منم» در استقلال تمام شده است/ ساپینتو دستیار قوی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر، روز یکشنبه ۷ دی ماه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم گلگهر سیرجان رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میهمان به پایان رسید. آبیپوشان با این شکست، دومین باخت خود در نیمفصل نخست لیگ برتر را تجربه کردند.
استقلال با متحمل شدن این نتیجه، به رده ششم جدول ردهبندی سقوط کرد؛ موضوعی که نگرانیهایی را در میان هواداران این تیم به همراه داشته است. شاگردان ریکاردو ساپینتو در حالی این شکست را تجربه کردند که انتظار میرفت در دیداری خانگی عملکرد بهتری از خود ارائه دهند.
آبیپوشان در ادامه رقابتها، روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه در دیداری حساس و خارج از خانه به مصاف سپاهان اصفهان خواهند رفت. این دیدار از اهمیت ویژهای برخوردار است و در صورت رقم خوردن نتیجهای ضعیف برای استقلال، احتمال ایجاد تغییراتی روی نیمکت این تیم وجود خواهد داشت.
مجتبی انصافی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد استقلال در مصاف با گل گهر اظهار داشت: استقلال با وجود خلق چند موقعیت متوالی، باز هم نتوانست در لیگ برتر به پیروزی برسد و این نخستین شکست ریکاردو ساپینتو در کنار زمین پس از پایان محرومیتش بود. به نظر من استقلال از نظر فنی شرایط خوبی ندارد و مخصوصاً در فاز دفاعی با مشکلات جدی مواجه است.
دفاع تیمی استقلال قابل قبول نیست
وی ادامه داد: استقلال در دفاع تیمی دچار ضعف است. بازیکنان خط دفاعی به صورت تکنفره دفاع میکنند و این در فوتبال امروز قابل قبول نیست. هرچند گودرزی مدافع خوبی است، اما دفاع نیاز به پوشش و حمایت دارد. آسنانی خصوصیات هجومی خوبی دارد، اما از نظر دفاعی ضعف دارد و به عنوان مدافع کناری باید در فاز دفاعی به هردانی کمک کند، اتفاقی که رخ نمیدهد. در چنین شرایطی ساپینتو میتواند از هافبکهای دفاعی برای پوشش استفاده کند یا با شیفت دادن تیم، تعادل دفاعی ایجاد کند.
این پیشکسوت استقلال با اشاره به گل خورده آبیها گفت: در صحنهای که گلگهر به گل رسید، اگر دقت کنید پرسینگ بهدرستی انجام نشد. زمانی که تیم در خط دفاعی قرار میگیرد، بازیکنان نباید فقط نظارهگر باشند. پرسینگ و پوشش باید قوی باشد. پوشش دفاعی میتواند از سه ناحیه انجام شود؛ مدافعان میانی، دو هافبک دفاعی و هافبک کناری. در این صحنه هیچکدام بهدرستی انجام نشد.
مهاجم گل گهر به راحتی گلزنی کرد
انصافی افزود: توپ ارسالی در نزدیکی روزبه چشمی ارسال شد و او به عنوان هافبک دفاعی جایگیری درستی داشت و حتی به خط دفاعی و محدوده ششقدم برگشته بود، اما دو مدافع میانی باید مهاجم حریف را مهار میکردند. اینکه بازیکنی با چنین دستمزدهایی سادهترین اصول دفاعی را رعایت نکند، واقعاً جای سوال دارد. مهاجم گلگهر به راحتی و بدون مزاحمت ضربه سر زد و گل را به ثمر رساند.
وی درباره عملکرد آنتونیو آدان دروازهبان استقلال گفت: در آن صحنه به نظر من دروازهبان هم میتوانست خروج کند و توپ را بگیرد، اما زیر طاق ایستاده بود. نباید مدام به گذشته بازیکنان نگاه کنیم؛ اینکه فلان بازیکن سابقه بازی در رئال مادرید داشته، ملاک نیست. باید عملکرد فعلی بازیکن را دید، نه گذشتهاش.
این کارشناس فوتبال در ادامه تصریح کرد: اگر این بازیکنان خارجی واقعاً کیفیت بالایی داشتند، قطعاً تیمهای عربی با چند برابر دستمزد آنها را جذب میکردند و به ایران نمیآمدند. این واقعیت فوتبال امروز است.
آسانی و کوشکی کاملاً مهار شده بودند
انصافی با انتقاد از عملکرد فنی ساپینتو گفت: استقلال از نظر تاکتیکی مشکل دارد. وقتی در زمین حریف بازی میکنید، قانون نانوشته فوتبال میگوید اول نباید گل بخورید. اگر گل خوردید، باید تاکتیک تیم را تغییر دهید. وقتی میبینید آسانی و کوشکی از جریان بازی خارج شدهاند و بهخوبی مهار شدهاند، باید جابهجایی انجام دهید، بازیکنان خط حمله را تغییر دهید یا ضربدری بازی دهید تا تمرکز خط دفاعی حریف به هم بخورد، اما چنین کاری انجام نشد.
ساپینتو فقط داد و بیداد میکند
وی ادامه داد: تنها چیزی که از ساپینتو در این بازی دیدم، داد و فریاد کنار زمین بود. نه به آن بازی مقابل المحرق که استقلال زمین خوبی داشت، فوتبال روانی بازی کرد و جبران نتیجه رفت را انجام داد و نه به این بازی. استقلال ثبات ندارد؛ مثل نمودار ضربان قلب مدام بالا و پایین میشود و این وضعیت هوادار را دچار فرسودگی میکند.
اگر قرار بر تغییر سرمربی است باید همین حالا رخ دهد
پیشکسوت استقلال در پایان درباره آینده نیمکت این تیم گفت: باید دید آیا زمان تصمیمگیری درباره کادر فنی فرا رسیده یا نه. اگر استقلال قهرمانی میخواهد، باید به جدول نگاه کرد. فاصله امتیازی با سپاهان قابل توجه شده و با توجه به اینکه به نیمفصل رسیدهایم، این موضوع نگرانکننده است. اگر قرار است تغییری انجام شود، باید همین حالا اتفاق بیفتد، نه در پنج یا شش هفته پایانی که مربی جدید با بهانههایی مثل دیر آمدن و نبستن تیم، مسئولیت را از خود سلب کند. در فوتبال ایران متأسفانه بهانهجویی خیلی رایج است.
انصافی در ادامه صحبتهای خود با انتقاد از شرایط فنی کادر استقلال گفت: در فوتبال ایران همیشه بهانه آماده است؛ یک روز میگویند هوا ابری بود، یک روز میگویند برنامهمان برای هوای آفتابی بود. اگر قرار است تصمیمی درباره کادر فنی گرفته شود، باید همین حالا اتفاق بیفتد. البته اگر قرار باشد ساپینتو حفظ شود، به نظر من باشگاه حتماً باید یک مربی فنی بسیار قوی کنار او قرار دهد، چون روی نیمکت استقلال مربی فنی تأثیرگذار نمیبینم.
ساپینتو نیاز به دستیار قوی دارد
وی افزود: خسرو حیدری مربی جوانی است که تازه در حال کسب تجربه است و وریا غفوری هم اجازه حضور روی نیمکت را ندارد. غلامپور هم مربی دروازهبانهاست. واقعاً نمیدانم چه کسی از نظر فنی کنار ساپینتو قرار دارد. به اعتقاد من اگر باشگاه قصد حفظ سرمربی را دارد، باید حتماً یک مربی فنی قوی به کادر اضافه کند، در غیر این صورت شرایط همین خواهد بود.
این پیشکسوت استقلال در خصوص شایعات مربوط به جدایی رامین رضائیان و برخی بازیکنان دیگر از جمله ابوالفضل جلالی گفت: با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، جدایی این نفرات میتواند به استقلال لطمه بزند. رامین بالاخره سابقه بازی در تیم ملی را دارد و کاپیتان استقلال بوده و این مسائل قابل انکار نیست، اما اگر بخواهیم فنی نگاه کنیم، ویژگیهای او شبیه آسانی است؛ بیشتر در فاز هجومی مؤثر است و در فاز دفاعی مکمل مناسبی نیست.
وی ادامه داد: آسانی خصوصیات دفاعی بالایی ندارد و رامین رضائیان هم به دلیل نفوذهای زیاد، در فاز دفاعی ضعف دارد. تیمها دقیقاً از همین فضا استفاده میکردند و پشت او برنامهریزی میکردند. نمونهاش دیداری بود که مهاجم حریف دقیقاً از همان سمت به گل رسید. این موارد کاملاً قابل آنالیز است.
دوران «منم منم» رضائیان در استقلال تمام شده است
انصافی تصریح کرد: من نمیگویم رامین از نظر فنی بازیکن ضعیفی است؛ اتفاقاً بازیکن خوبی است، اما درگیر حاشیه شد. بازوبند کاپیتانی، جایگاهش به عنوان بازیکن باتجربه و مسائل بیرونی باعث شده برایش سخت باشد سرش را پایین بیندازد و بدون حاشیه بازی کند. در فوتبال حرفهای امروز، بازیکن باید حرفهای رفتار کند. وقتی پول حرفهای میگیرد، رفتارش هم باید حرفهای باشد. دوران «منم منم» و فوتبال احساسی تمام شده است.
وی افزود: اگر رامین بخواهد به استقلال برگردد، باید هم از نظر فنی در بازگشتهای دفاعی بهتر شود و هم از نظر اخلاقی تمرکز بیشتری داشته باشد. اگر قرار باشد همچنان درگیر حاشیه باشد، به نظر من نبودنش برای استقلال بهتر است، چون استقلال بدون حاشیه شرایط بهتری دارد.
رفتارهای رضائیان شایسته یک بازیکن ملی پوش نیست
این کارشناس فوتبال با انتقاد از رفتارهای اخیر رضائیان گفت: رفتارهایی مثل تمرین کردن در خیابان یا سوژه شدن در فضای مجازی، در شأن یک بازیکن ملیپوش نیست. در فوتبال حرفهای دنیا کدام بازیکن بزرگ را دیدهاید که وقتی نیمکتنشین میشود، در خیابان بدود؟ این رفتارها بیشتر شبیه بازیکنان نوجوان است تا یک فوتبالیست باتجربه.
انصافی در پایان و با اشاره به دیدار حساس استقلال مقابل سپاهان عنوان کرد: اگر استقلال به قهرمانی فکر میکند، باید سپاهان را در اصفهان شکست دهد. مساوی هم به درد استقلال نمیخورد. اگر دوباره مساوی کند و بعدش هزار جور بهانه بیاورند، باید با قهرمانی خداحافظی کرد. سپاهان تیمی نیست که چند شکست متوالی بدهد و این بازی میتواند سرنوشت استقلال را مشخص کند.
