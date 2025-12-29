به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در دیدار با خانواده شهید والا مقام عباس بیرقی فرد در بندرعباس طی سخنانی با بیان اینکه امنیت و آرامش کشور با خون شهدا تضمین می‌شود، بیان داشت: اگر استقامت و شجاعت شهدا نبود اکنون این آرامش حاکم بر جامعه را نداشتیم و باید مردم و خدمت گذاران نظام قدردان این مجاهدان از جان گذشته و همچنین خانواده‌های ایشان باشند.

وی افزود: خانواده معظم شهدا، بزرگ‌ترین الگوی صبر، بردباری و پایداری در جامعه هستند که با تحمل سختی‌ها و مشقت‌های فراوان با اهدای خون پاک فرزندان خود موجب عظمت و سربلندی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند.

این مقام انتظامی استان خاطر نشان کرد: در همه دوران شاهد از خود گذشتگی شهدای عزیز بوده‌ایم و کسانی که جان خود را در راه اسلام و میهن خود فدا می‌کنند، تکلیف خود را ادا کرده‌اند و امروز مسئولیتی سنگین بر دوش ما نهاده شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: در حقیقت خانواده شهدا در سخت‌ترین شرایط و با تحمل تمام مشکلات و مصائب، امروز نه تنها الگو و اسوه ایثار و از خودگذشتگی برای ملت ایران هستند، بلکه بشریت و وجدان‌های آگاه جامعه نیز خود را مدیون این قشر معزز می‌دانند.

سرهنگ دولتیاری در ادامه خاطرنشان کرد: خون شهدا و یاد و خاطره آنان هرگز غبار فراموشی نمی‌گیرد و شهدا بر گردن تک تک ما حق داشته و باید راه آنان را در راستای تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه دهیم.

گفتنی است این مقام انتظامی استان در پایان این دیدار صمیمی و معنوی با اهدا لوح و هدایایی از والدین این شهید گرانقدر تقدیر و تجلیل کردند.