آیت الله لائینی: توانمندسازی بانوان محور اصلی راهبری فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در جلسه شورای راهبری و هم‌آهنگی بانوان ساری، بر توانمندسازی بانوان، آموزش‌های مهارتی، حفظ دستاوردهای فرهنگی و اخلاقی و ایفای نقش فعال در حوزه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند و از نظر کیفیت شاید بیش از نیمی از فعالیت‌ها به دست خواهران انجام می‌شود، به‌ویژه در حوزه تعلیم و تربیت دانشگاه‌ها و سلامت کاری.

وی افزود: این ظرفیت عظیم باید مدیریت شود و بانوان باید توانمندی‌های لازم و مهارت‌های مورد نیاز خود را کسب کنند. این ارتقای توانمندی شامل قلم زنی، بیان، شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها و آمیختن فنون هنری و روانشناختی با محتوای سالم و فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران پدافند فرهنگی و حفظ دستاوردها را مهم دانست و گفت: باید داشته‌های خودمان، نسل جوان، خانواده و اخلاق خود را حفظ کنیم و برجستگی‌ها و افتخارات استان را از شبیه‌خون و غارت فرهنگی محافظت کنیم. این امر نیازمند آگاهی، اطلاعات دشمن‌شناسی و میدان‌شناسی است.

وی تأکید کرد: بانوان باید مواضع آفندی داشته باشند و تنها به دفاع اکتفا نکنند: تهاجم و حمله نیز بخشی از فعالیت است و باید آماده مواجهه با تهدیدهای فرهنگی و رسانه‌ای باشیم. انسجام و وحدت، پیدا کردن همکاران همفکر و اتصال به شبکه‌های فعال ضروری است.

آیت‌الله محمدی لائینی درباره مرحله سوم راهبری گفت: شناسایی توانمندی‌ها و ضعف‌ها اهمیت دارد و پرچمداران جامعه بانوان باید هدایتگر باشند. وقتی رهبری چیزی را اعلام می‌کند، باید میلیون‌ها قلم و هزاران رسانه آن را بازتاب دهند و با مصاحبه، جلسه، نظرسنجی و مانورهای منطقی، مستدل و اخلاقی به آن پاسخ دهند. حتی در برابر هجمه‌های فضای مجازی، باید پاسخ مناسب داده شود و انگیزه‌بخشی صورت گیرد.