خبرنگاران مدافع اخلاق و انسانیت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت ایام و تسلیت اربعین، اظهار کرد: جامعه خبرنگاران عقبه بسیار مهم دارند، با حضرت زینب (س) و حضرت سجاد (ع) هم‌سنگر و همکار هستند.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) جز بلاغ، رسانه بودن و رساندن واقعیت‌ها به مردم وظیفه دیگری ندارد، بنابراین جریان خبرنگاری و رسانه متعلق به امروز و دیروز نبوده و در اصل متعلق به دنیای دین است.

آیت الله محمدی لائینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوزه رسانه، ۳۰ شهید استان و ۳۰۰ شهید غزه، تصریح کرد: بازی کردن با جان برای رساندن حق به گوش جهانیان خیلی مهم است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه جنگ دشمن با ما جنگ ترکیبی است و ما با چند ناتو (فرهنگی، اطلاعاتی، فناوری، علمی و…) مواجه هستیم، عنوان کرد: دنیای غرب همه داشته‌های خود را در کنار اسرائیل غاصب گذاشته تا آن را حفظ کند.

این مسئول یادآور شد: اینکه بتوانیم با غول فناوری و علمی دنیا مواجه شویم، ۱۱۳ ماهواره از بیش از ۳۰۰ ماهواره فقط در منطقه غرب آسیا ایستاده و مرتب ما را گزارش می‌کنند، علاوه بر بحث تربیت جاسوس‌های داخلی و موارد دیگر.

وی ادامه داد: خبرنگاری که دین و وجدان داشته باشد با جان خود بازی می‌کند تا اخبار واقعی را از لابه لای آنچه می‌گذرد استخراج کرده و منتقل کند، شاید آنچه که می‌یابند باوجود ناتوی رسانه‌ای ۱۰ درصد واقعیت باشد.

آیت الله محمدی لائینی اضافه کرد: اما همین ۱۰ درصد دنیا را آگاه و بیدار کرد، دانشجویان ده‌ها دانشگاه در خود آمریکا را به اعتراض وا داشته، در لندن تظاهرات میلیونی راه انداخته و در سایر کشورها.

نماینده ولی فقیه در مازندران خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه در حال دفاع در مقابل یک ناتوی فرهنگی هستند، این خبرنگاران قطعاً لیاقت‌هایی دارند، هر که در راه حق است قطعاً خداوند بر او منت دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با تاکید بر اینکه هیچ مدیری حق ندارد که نقد منصفانه را برنتابد، عنوان کرد: البته هر چیز منصفانه را نمی‌توان گفت، بر خود خبرنگاران نیز نقد هست، در وسط میدان جنگ همه باید کمک کنند، فعلاً جای یقه‌گیری نیست هر کسی باید ضعف خودش را برطرف کند، البته هر چیزی را که قلم و زبان خبرنگار را محدود کند باید دور گذاشته شود.

آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: خبرنگاران باید مدافع اخلاق، انسانیت، ارزش‌های دینی و حق و حقوق مردم باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران ضمن تقدیر از دغدغه‌های خبرنگاران در حوزه‌های؛ خبری، قرآن، دفاع از حق و حقیقت، گفت: همه ما امروز باید در راستای حفظ وحدت و انسجام حرکت کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: رژیم صهیونیستی فکر نمی‌کرد با وحدت و انسجام مواجه شود و الان به‌دنبال ایجاد چندصدایی است.

این مسئول در پایان با بیان اینکه برخی از قلم‌ها انسانی و بعضی شیطانی هستند، اذعان داشت: مراقب باشید که قلم‌ها انسانی و خدایی باشد.