به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام امیررضا هدایی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله سیدعلی شفیعی با تسلیت رحلت این عالم ربانی اظهار کرد: این فقیه آگاه و مجاهد، علاوه بر نمایندگی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، همواره به عنوان عالِمی مردمی و خدمتگزار در میان اقشار مختلف جامعه حضور داشت.

وی افزود: آیت‌الله شفیعی چه در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران دفاع مقدس، حضوری مؤثر در صحنه مبارزه، نهضت اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب داشت و همواره در خط ولایت و رهبری حرکت می‌کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مجاهدت‌های این عالم فقید گفت: تقدیم فرزند شهیدش، طلبه شهید سید مرتضی شفیعی در راه اسلام و انقلاب، گواهی روشن بر اخلاص، ایمان و پایبندی عملی ایشان به مبانی دینی و انقلابی است.

حجت‌الاسلام هدایی ادامه داد: تربیت عالمان فاضل، خدوم و پرتلاش از دیگر ویژگی‌های برجسته آیت‌الله شفیعی بود که از جمله می‌توان به حجت‌الاسلام سید محسن شفیعی اشاره کرد که مقام معظم رهبری از ایشان به عنوان یکی از امیدهای آینده یاد کرده بودند.

وی در پایان با تسلیت این ضایعه به مردم خوزستان گفت: از خداوند متعال مسئلت داریم روح بلند این عالم ربانی را با اولیا، انبیا و شهدای اسلام محشور فرماید و به بازماندگان ایشان صبر و اجر عنایت کند.

