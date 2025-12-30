مهدی خوئینی تولیدکننده حوزه مد و لباس در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: صنعت نساجی و علی الخصوص فرآیند تولید پوشاک، زنجیرهای چندلایه است که از تأمین مواد اولیه (الیاف، نخ، پارچه) آغاز میشود و تا طراحی، تولید، فروش ادامه مییابد که هرگونه ضعف در این زنجیره، عملکرد کل فرآیند را مختل میکند.
وی ادامه داد: در این میان، نمایشگاههای تخصصی استاندارد میتوانند بهعنوان حلقه اتصال بخشهای مختلف زنجیره تولید، نقشی فراتر از یک رویداد تجاری ساده ایفا کنند. برگزاری این نمایشگاهها و استقبال فعالان صنعت نساجی از آنها میتواند به کاهش شکاف میان طراحی، تأمین، تولید و بازار مصرف منجر شود و فرصتی فراهم کند تا بخشهای مختلف زنجیره تولید در بستری مشترک به گفتوگو و تعامل بپردازند.
این تولیدکننده گفت: در کشور ایران و در صنعت نساجی همواره نمایشگاه های مختلفی در طول سال برگزار میشود که از این میان میتوان به دو نمایشگاه ایرانتکس و ایرانریتیلشو اشاره کرد که بهعنوان رویدادهای شاخص و مکمل در حوزه نساجی و پوشاک علی الخصوص در سالیان اخیر مطرح شدهاند. این دو نمایشگاه، هر یک با تمرکز بر بخشی از زنجیره تولید محصول، تلاش کردهاند شکاف و خلأهای موجود در صنعت پوشاک و نساجی کشور را کاهش دهند، بخشهای مختلف زنجیره تولید را به هم نزدیک کرده و در نهایت شرایطی برای بهبود عملکرد و بهروزرسانی این صنعت فراهم کنند.
وی افزود: برگزاری این گونه نمایشگاهها مزایای قابل توجهی در پی دارد. از جمله این مزایا میتوان به ارتقای سطح دانش و آگاهی و بهروزرسانی اطلاعات فعالان زنجیره تولید اشاره کرد، به گونهای که آنان با دانش روز، فناوریهای نوین و تجهیزات مدرن آشنا میشوند. همچنین، حضور در این نمایشگاهها فرصتهای مناسبی برای تولیدکنندگان و برندهای نوپا فراهم میآورد تا در فضایی برابر با رقبا خود را بسنجند، توانمندیهایشان را معرفی و اعتماد مشتریان و بازار هدف را جلب کنند.
تولیدکنندگان از طریق دریافت بازخورد مستقیم از بازار مصرف به تدوین یا اصلاح استراتژی میپردازند
خوئینی گفت: نمایشگاهها فاصله بین برندها و تولیدکنندگان را با مصرفکنندگان نهایی کاهش میدهند؛ به این ترتیب که تولیدکنندگان از طریق دریافت بازخورد مستقیم از بازار مصرف، جایگاه خود را ارزیابی کرده و به تدوین یا اصلاح استراتژیهای برند و فروش میپردازند، که در نهایت به افزایش تعاملات و رشد فروش آنها منجر میشود.
وی یادآور شد: با وجود مزایای مطرحشده، برگزاری این نمایشگاهها در طول سالیان اخیر همواره با چالشها و موانعی همراه بوده که دستیابی کامل به اهداف آنها را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین کاستیها، ضعف در جنبه بینالمللی و محدودیت حضور شرکتها و بازدیدکنندگان خارجی است که سبب میشود نمایشگاهها عمدتاً ماهیتی داخلی پیدا کنند و فرصتهای مرتبط با توسعهی صادرات بهطور کامل محقق نشود.
این تولیدکننده گفت: عدم هماهنگی و اختلافات صنفی و سلیقهای میان مجریان نمایشگاه و فعالان صنعت، در برخی سالها منجر به غیبت برندهای بزرگ و بازیگران اصلی شده که این امر به کاهش اثربخشی و رونق رویداد منجر شده است. همچنین در سالهای اخیر شاهد عدم تمایل برخی تولیدکنندگان و تجار به حضور بهعنوان غرفهدار بودهایم. متأسفانه به دلیل ضعف در آموزش و ترویج فرهنگ برندسازی و آشنا نبودن کافی با مزایای برندینگ در حوزه نساجی توسط نهادهای صنفی مرتبط، برخی از فعالان اقتصادی، شرکت در نمایشگاه را هزینهای غیرضروری برای کسبوکار خود قلمداد میکنند.
خوئینی اظهار کرد: برای ارتقای نقش و اثربخشی نمایشگاهها، بهویژه نمایشگاههای ایرانریتیلشو و ایرانتکس، میتوان راهکارهایی همچون تقویت رویکرد بینالمللی از طریق اطلاعرسانی گسترده و دعوت هدفمند از برندها و شرکتکنندگان خارجی، افزایش بخشهای آموزشی و تحلیلی برای شرکتکنندگان و ترویج فرهنگ برندسازی، حمایت از برندهای خلاق و نوپا با طراحی بستههای تشویقی و حمایتی و در نهایت ارتقای سطح نگرش به نمایشگاه از یک رویداد نمایشی صرف، به یک سازوکار اثرگذار در توسعه صنعتی اشاره کرد.
نظر شما