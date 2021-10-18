عرضه برندهای پوشاک خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران قاچاق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، افسانه محرابی با بیان اینکه عرضه برندهای خارجی ثبت نشده و مدعی تولید در ایران قاچاق محسوب می‌شود، اظهار کرد: هیچ اطلاعاتی از برندهای خارجی که در ایران شعبه دارند و مدعی تولید در داخل هستند به ما ارائه نشده و از نگاه ما عرضه این برندها قاچاق است.

استفاده برندهای خارجی از دستورالعمل تولید بدون کارخانه

وی با بیان اینکه دستورالعمل صدور مجوز تولید بدون کارخانه ارائه شده است، تصریح کرد: برندهای خارجی باید برند و شرکت خود را در داخل ایران ثبت نمایند و با یک تولیدکننده داخلی قرارداد ببندند و مشخصات کامل خود را به وزارت صمت ارائه بدهند.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت بیان کرد: تنها یک برند خارجی تاکنون اطلاعات مربوط به موجودی واردات خود را ارائه داده است و از مابقی برندها هیچگونه اطلاعاتی نداریم.

با واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد مخالف هستیم

محرابی با بیان اینکه واردات غیر رسمی پوشاک به شکل ته لنجی و کولبری نیز وارد کشور می‌شود، گفت: با واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد مخالف هستیم و پوشاک مناطق آزاد نیز باید در داخل کشور تأمین شود.

وی با بیان اینکه کرونا رکودی را در کل بازارهای دنیا از جمله پوشاک به وجود آورده است، ادامه داد: بسیاری از کشورها عرضه پوشاک خارج از فصل را ندارند و این پوشاک خارج از فصل به سمت کشورهایی مانند ما هدایت می‌شود.

الزام شناسه دار شدن کالای پوشاک از سال ۱۳۹۷

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت در خصوص موضوعات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا در حوزه پوشاک، بیان کرد: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث شناسه‌دار شدن کالای پوشاک را مطرح می‌کند و از اسفند ماه ۱۳۹۷ باید تمامی پوشاک اعم از واردات و تولید داخل شناسه‌دار می‌شد.

محرابی ادامه داد: بسترسازی لازم برای اجرای طرح شناسه کالا انجام شده است و این موضوع به تولیدکنندگان نیز ابلاغ گردیده است که آموزش‌های لازم نیز ارائه شده است.

وی موضوع شناسه کالا را به نفع تولیدکنندگان دانست و گفت: اتحادیه‌ها در این راستا موافق هستند و می‌خواهند موضوع شناسه را عملیاتی کنند. تولید کننده‌ها باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

محرابی همچنین گفت: موضوع صندوق‌های POS فروشگاهی نیز مطرح است که این موضوع نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار است.

موفقیت ممنوعیت واردات پوشاک در سال ۱۳۹۷

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت گفت: در سال ۱۳۹۷ طرح مبارزه با واردات غیررسمی پوشاک به کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و بحث ممنوعیت واردات پوشاک را داشتیم که موفقیت‌های خوبی در این حوزه به دست آمد و کارگروه نظارت بر دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک را نیز در همان سال ساماندهی کردیم.