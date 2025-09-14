  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

ثبت رکورد تردد بیش از ۵ میلیون مسافر از مرزهای خوزستان در سال جاری

ثبت رکورد تردد بیش از ۵ میلیون مسافر از مرزهای خوزستان در سال جاری

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت تردد بیش از پنج میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، بالغ بر چهار میلیون و ۵۴ هزار و ۳۱۱ مسافر از مرز شلمچه و بیش از یک میلیون و ۱۶ هزار نفر از مرز چذابه تردد کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، دو میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۹۴ زائر ایرانی و حدود یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۴۱۷ مسافر خارجی از مرز شلمچه و همچنین ۷۴۰ هزار و ۵۵۸ زائر ایرانی و ۲۷۵ هزار و ۷۱۴ مسافر خارجی از مرز چذابه عبور کرده‌اند.

جولانژاد با اشاره به نقش محوری ایام اربعین در افزایش ترددها اظهار کرد: در بازه زمانی چهارم مرداد تا دوم شهریور (یکم تا سی‌ام صفر)، بیش از یک میلیون و ۸۸۸ هزار نفر از مرز شلمچه و ۶۴۲ هزار و ۱۵۶ نفر از مرز چذابه تردد کردند که این آمار، اوج تردد مسافران در سال جاری را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در این مدت، یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۴۷ زائر ایرانی از مرز شلمچه و ۵۶۳ هزار و ۷۶۵ زائر ایرانی از مرز چذابه عبور کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد که این حجم از تردد، نشان‌دهنده اهمیت مرزهای خوزستان به‌عنوان دروازه‌های اصلی زائران اربعین حسینی است.

کد خبر 6589090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها