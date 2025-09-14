ثبت رکورد تردد بیش از ۵ میلیون مسافر از مرزهای خوزستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، بالغ بر چهار میلیون و ۵۴ هزار و ۳۱۱ مسافر از مرز شلمچه و بیش از یک میلیون و ۱۶ هزار نفر از مرز چذابه تردد کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، دو میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۹۴ زائر ایرانی و حدود یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۴۱۷ مسافر خارجی از مرز شلمچه و همچنین ۷۴۰ هزار و ۵۵۸ زائر ایرانی و ۲۷۵ هزار و ۷۱۴ مسافر خارجی از مرز چذابه عبور کردهاند.
جولانژاد با اشاره به نقش محوری ایام اربعین در افزایش ترددها اظهار کرد: در بازه زمانی چهارم مرداد تا دوم شهریور (یکم تا سیام صفر)، بیش از یک میلیون و ۸۸۸ هزار نفر از مرز شلمچه و ۶۴۲ هزار و ۱۵۶ نفر از مرز چذابه تردد کردند که این آمار، اوج تردد مسافران در سال جاری را نشان میدهد.
به گفته وی، در این مدت، یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۴۷ زائر ایرانی از مرز شلمچه و ۵۶۳ هزار و ۷۶۵ زائر ایرانی از مرز چذابه عبور کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تأکید کرد که این حجم از تردد، نشاندهنده اهمیت مرزهای خوزستان بهعنوان دروازههای اصلی زائران اربعین حسینی است.
