  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

جذب ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جهت پویش «بساز مدرسه»

جذب ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جهت پویش «بساز مدرسه»

نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت:تاکنون ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جهت پروژه «پویش بساز مدرسه» جذب شده و علاوه بر آن، ۵ همت نیز توسط بنگاه‌های اقتصادی تعهد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ملااحمدی نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، امروز، دوشنبه ۸ دی ماه در نشست گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی از حمایت دولت و مشارکت مردم در آموزش و پرورش تقدیر کرد.

وی با قدردانی ویژه از رئیس جمهور و تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش، گفت: به عنوان یک شهروند، از توجه ویژه رئیس جمهور به آموزش و پرورش بسیار سپاسگزارم.

ملااحمدی سپس به مدل جدید مشارکتی جامعه خیرین اشاره کرد و توضیح داد: مدل مشارکتی ما به‌گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر خیرین، مردم نیز به عنوان حامی پروژه‌ها نقش فعال دارند تا پروژه‌ها با موفقیت به سرانجام برسند.

وی تصریح کرد: این مدل از سال گذشته شروع شده و اکنون با گام‌های جدی و منطقی، توسعه زیربناهای آموزشی بر اساس نیازهای واقعی آموزش و پرورش در حال اجراست.

نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور به پروژه «پویش بساز مدرسه» اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور اولین مشارکت‌کننده در این پویش بودند و استقبال مردم بسیار گسترده بود. تاکنون ۷,۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جذب شده و علاوه بر آن، ۵ همت نیز توسط بنگاه‌های اقتصادی تعهد شده است.

ملااحمدی در ادامه گفت: برای افزایش تأثیرگذاری، با هنرمندان و ورزشکاران نیز نشست داشتیم تا هر پروژه یک سفیر مردمی داشته باشد و این امر باعث مردمی‌سازی و تسریع در پیشبرد پروژه‌ها شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش‌های مالی، گفت: تا پایان آذر ۱۴۰۴، خیرین بیش از ۲۲ همت در پروژه‌های آموزشی مشارکت داشته اند که با توجه به شرایط اقتصادی، رقم قابل توجه و متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل است.

ملااحمدی خواستار همکاری بیشتر سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد و تأکید کرد: با حرکت به موقع این سازمان، می‌توان بسیاری از پروژه‌های خیرین را ظرف یک تا دو سال آینده به پایان رساند و عدالت آموزشی را در سراسر کشور گسترش داد.

وی همچنین تلاش وزیر آموزش و پرورش و مدیران ستاد را ستود و گفت: با همراهی تیم دولت با خیرین، گام‌های مثبتی برای توسعه عدالت آموزشی برداشته شده است.

کد خبر 6706312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شبنم باقری GB ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      آیا موضوع آموزش در بودجه آنقدر بی اهمیت شده است که نیاز به کمک مردمی داشته باشد یا این یک نوع استفاده از حساسیت جامعه است. این در حالی است که آینده کشور بستگی به گسترش آموزش و کارآمدی نسل جوان امروز ما دارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها