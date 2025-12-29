جذب ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جهت پویش «بساز مدرسه»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ملااحمدی نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، امروز، دوشنبه ۸ دی ماه در نشست گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی از حمایت دولت و مشارکت مردم در آموزش و پرورش تقدیر کرد.

وی با قدردانی ویژه از رئیس جمهور و تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش، گفت: به عنوان یک شهروند، از توجه ویژه رئیس جمهور به آموزش و پرورش بسیار سپاسگزارم.

ملااحمدی سپس به مدل جدید مشارکتی جامعه خیرین اشاره کرد و توضیح داد: مدل مشارکتی ما به‌گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر خیرین، مردم نیز به عنوان حامی پروژه‌ها نقش فعال دارند تا پروژه‌ها با موفقیت به سرانجام برسند.

وی تصریح کرد: این مدل از سال گذشته شروع شده و اکنون با گام‌های جدی و منطقی، توسعه زیربناهای آموزشی بر اساس نیازهای واقعی آموزش و پرورش در حال اجراست.

نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور به پروژه «پویش بساز مدرسه» اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور اولین مشارکت‌کننده در این پویش بودند و استقبال مردم بسیار گسترده بود. تاکنون ۷,۰۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جذب شده و علاوه بر آن، ۵ همت نیز توسط بنگاه‌های اقتصادی تعهد شده است.

ملااحمدی در ادامه گفت: برای افزایش تأثیرگذاری، با هنرمندان و ورزشکاران نیز نشست داشتیم تا هر پروژه یک سفیر مردمی داشته باشد و این امر باعث مردمی‌سازی و تسریع در پیشبرد پروژه‌ها شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش‌های مالی، گفت: تا پایان آذر ۱۴۰۴، خیرین بیش از ۲۲ همت در پروژه‌های آموزشی مشارکت داشته اند که با توجه به شرایط اقتصادی، رقم قابل توجه و متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل است.

ملااحمدی خواستار همکاری بیشتر سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد و تأکید کرد: با حرکت به موقع این سازمان، می‌توان بسیاری از پروژه‌های خیرین را ظرف یک تا دو سال آینده به پایان رساند و عدالت آموزشی را در سراسر کشور گسترش داد.

وی همچنین تلاش وزیر آموزش و پرورش و مدیران ستاد را ستود و گفت: با همراهی تیم دولت با خیرین، گام‌های مثبتی برای توسعه عدالت آموزشی برداشته شده است.