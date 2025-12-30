به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه جمع‌بندی سفر به استان تهران، در جمع خبرنگاران از دستاوردهای صنعتی، اجتماعی و علمی این سفر سخن گفت و آن را «نشانه‌ای روشن از ظرفیت بالای کشور در عبور از مشکلات» توصیف کرد.

او با اشاره به بازدید از واحد واگن‌سازی گفت: برای نخستین‌بار شاهد تولید واگن کاملاً ساخت ایران هستیم. این واگن‌ها هم‌اکنون روزانه حدود ۱۰ ساعت در حال فعالیت هستند و از اسفندماه، دو واگن دیگر نیز وارد چرخه تولید می‌شود. به‌تدریج سرعت تولید افزایش می‌یابد و هر ماه شاهد رشد بیشتری خواهیم بود.

قائم‌پناه این پروژه را نمادی از تقویت زیرساخت‌های صنعتی کشور دانست و افزود: وقتی اسکلت صنعتی به‌درستی شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات زیرساختی نیز به‌تدریج برطرف می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بازدید از پروژه‌های درمانی و اجتماعی در استان تهران گفت: از بیمارستان ورامین بازدید کردیم؛ مجموعه‌ای که مردم این منطقه به‌شدت به آن نیاز دارند و قرار است در سال آینده توسعه پیدا کند.

او سپس به بازدید از یک مؤسسه خیریه مردمی اشاره کرد و گفت: «مؤسسه خیریه در پردیس، به‌معنای واقعی کلمه، یک شاهکار مردمی است؛ جایی که با مشارکت مردم و تنها با کمک‌های محدود دولتی، از سالمندان، کودکان بی‌سرپرست و افرادی که هیچ پناهی ندارند، نگهداری می‌شود. این، نماد واقعی همبستگی و انسان‌دوستی مردم ایران است.

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به بازدید از یک مرکز تولید تجهیزات پزشکی گفت: برای من که خودم پزشک هستم، دیدن تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، از مانیتورهای تخصصی تا دستگاه‌های الکترونیکی پیچیده، افتخار بزرگی بود؛ تجهیزاتی که امروز به ده‌ها کشور اروپایی صادر می‌شود.

او با اشاره به بازگشت نخبگان به کشور افزود: مدیر بخش تحقیق و توسعه این مجموعه سال‌ها در کانادا فعالیت می‌کرده و امروز با افتخار به ایران بازگشته تا دانش و تجربه‌اش را در خدمت کشور قرار دهد. این یعنی عشق به ایران و باور به آینده این سرزمین.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش جوانان و نخبگان گفت: با وجود همه مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی، نخبگان ایرانی در بالاترین سطح فناوری در حال فعالیت هستند و این مایه امید است.

قائم‌پناه در بخش پایانی سخنانش به موضوع حمایت مالی از صنایع اشاره کرد و گفت: بخش عمده مصوبات این سفر به‌درستی تخصیص یافته، اما چالش اصلی ما همچنان در حوزه بانک‌ها و تأمین سرمایه در گردش صنایع است؛ موضوعی که با جدیت پیگیری خواهد شد.

او با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر نقش تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان، رزمندگان جنگ اقتصادی هستند و همه ما موظف به حمایت از آن‌ها هستیم. در این میان، هیچ نهادی اولویت‌دارتر از بانک‌ها برای تأمین منابع مالی صنایع نیست.

قائم‌پناه در پایان تأکید کرد: اگر چرخ صنعت بچرخد، چرخ زندگی مردم هم خواهد چرخید. رونق اقتصادی، نتیجه حمایت هدفمند، همت تولیدکنندگان و همراهی نظام بانکی است.