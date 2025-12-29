نرخ باسوادی در استان سمنان به ۹۸.۳ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان نرخ باسوادی استان را ۹۸.۳ درصد اعلام کرد و بیان داشت: سمنان در زمره استان‌های پیشگام در کشور در این حوزه است.

وی با بیان اینکه شاخص باسوادی در استان سمنان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۴۷ درصد بود، افزود: رویکرد سوادآموزی در جهان و ایران، از خواندن و نوشتن صِرف فراتر رفته و اکنون بر اساس تعاریف جهانی، کسب سوادهای متعدد از جمله سواد عاطفی، مالی و اجتماعی در دستور کار است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به تغییر روش‌های جذب و آموزش، تصریح کرد: رویکرد مدرسه‌محوری در دستور کار قرار گرفته و پایگاه‌های سوادآموزی به مدارس منتقل شده‌اند. در همین راستا، ۲۳ پایگاه سوادآموزی در شیفت دوم مدارس ثابت استان ایجاد شده است.

یحیایی ابراز کرد: نرخ بی‌سوادی در استان هم‌اکنون حدود ۱.۷ درصد است و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، هدف جذب باقی‌مانده افراد بی‌سواد و کم‌سواد در سه دوره «سوادآموزی»، «انتقال» و «تحکیم» دنبال می‌شود.