جعفرزاده: حمایت از سوادآموزان نیاز راهبردی برای امنیت فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصلاندوز ضمن گرامی داشت سالروز حماسه نهم دی ماه به تبیین وجوه مشترک دو حماسه و دو یوم‌الله پرداخت و اظهار کرد: حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ نقطه پایان فتنه‌ای بود که با اتکا به جنگ نرم، عملیات روانی، تحریف افکار عمومی، شکاف‌سازی اجتماعی و بهره‌گیری از غفلت برخی خواص طراحی شده بود. دشمن با محاسبات غلط، تصور می‌کرد می‌تواند با فشار رسانه‌ای و حمایت علنی قدرت‌های غربی، نظام اسلامی را از درون دچار فروپاشی کند.

وی گفت: به همین نسبت، یوم‌الله ۳ تیر ۱۴۰۴ نماد پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه‌ای است که این ‌بار با ابزار نظامی، تهدید مستقیم و فشار امنیتی رقم خورد. اگرچه شکل تهدید تغییر کرده بود، اما هدف دشمن همان هدف همیشگی بود: تضعیف اراده ملی و بی‌ثبات سازی جمهوری اسلامی بود.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز تاکید کرد: ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳ تیر ۱۴۰۴ دو نقطه درخشان در تاریخ معاصر ایران‌اند که نشان می‌دهند ترکیب «رهبری حکیمانه، ملت بصیر و نیروهای مسلح مردمی» چگونه می‌تواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت هویت و اقتدار ملی تبدیل کند. این دو یوم‌الله، نه فقط یادآور افتخارات گذشته، بلکه چراغ راه آینده‌اند؛ آینده‌ای که در آن، ملت ایران با تکیه بر تجربه این ایام‌الله، در برابر خطاهای محاسباتی دشمن، استوار و پیروز خواهد ایستاد.

خطیب جمعه اصلاندوز ضمن مروری بر توصیه‌های رهبر انقلاب درباره بهره‌برداری از ماه رجب به تبیین فرصت‌های طلایی این ماه پرداخت و خاطر نشان کرد: ماه رجب در منظومه معارف اسلامی، جایگاهی ویژه دارد و از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های سال برای خودسازی، پالایش درون و آمادگی جهت ورود به ماه‌های شعبان و رمضان است. مرور بیانات ایشان نشان می‌دهد که ماه رجب نه صرفاً یک زمان عبادی، بلکه مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در مسیر تکامل معنوی انسان به شمار می‌آید.

وی گفت: از نگاه رهبر انقلاب، ماه رجب به‌طور ویژه ماه استغفار است؛ فرصتی که هیچ‌کس نباید خود را از آن بی‌نیاز بداند. حتی پیامبر اکرم (ص) طبق نقل ایشان، روزانه دست‌کم هفتاد بار استغفار می‌کردند و به تصریح رهبر انقلاب، غفلت دل زمینه‌ساز نفوذ شیطان و منشأ بسیاری از فسادها در جهان است. راه علاج حقیقی، تقویت ارتباط با خداست و ماه رجب یکی از فرصت‌های ممتاز برای این ارتباط است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده ادامه داد: دعاهای این ماه نباید صرفاً لقلقه زبان باشد، بلکه باید با آگاهی از معنا و حضور قلب خوانده شود.ایشان ماه رجب را ماه توسل، تضرع و محکم‌کردن پیوند دل‌های نیازمند با لطف و فضل الهی می‌دانند و تأکید می‌کنند که هر روز و هر ساعت این ماه، نعمتی است که می‌تواند انسان را به رضایت و عنایت خداوند برساند. اگر این توصیه‌ها به‌درستی عملی شود، ماه رمضان به نقطه عطفی در زندگی معنوی انسان تبدیل خواهد شد؛ نقطه‌ای که مسیر آینده او را روشن‌تر و استوارتر می‌سازد.

وی در بخش دیگر از خطبه‌ها ضمن نکوداشت روز سواد آموزی گفت: پیشرفت، عدالت و عزت ملی بدون علم و دانایی ممکن نیست. امروز معلمان دلسوز و مربیان نهضت سوادآموزی در خط مقدم تحقق عدالت آموزشی علی رغم بسیاری از تنگاها ایستاده‌اند؛ آنان فروغ دانایی را در خانه‌هایی روشن می‌کنند که سال‌ها از مدرسه و آموزش دور بوده‌اند. این عزیزان، مجاهدانی هستند که با کار جهادی امنیت فرهنگی کشور را تضمین می‌کنند.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز در پایان تصریح کرد: در اینجا لازم می‌دانم از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی بخواهم با نگاهی مسئولانه و عاجل، از این سرمایه‌های انسانی حمایت عملی داشته باشند. ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای سوادآموزی را می‌توان یک نیاز راهبردی برای کشور تلقی کرد. مجلس می‌تواند با قانون‌گذاری دقیق و دولت با تخصیص بودجه کافی، شأن و جایگاه این خادمان علم را حفظ کند.