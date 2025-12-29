به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی ظهر دوشنبه در یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده پیرامون تغییرات مدیریتی در شهرداری، اظهار کرد: مدیریت شهری عرصه‌ای پیچیده و مبتنی بر اقتضائات اجرایی است و طبیعی است که در مسیر خدمت‌رسانی، تصمیماتی اتخاذ شود که ممکن است در نگاه نخست، سلیقه‌ای یا محدود به یک حوزه خاص تلقی شود، اما واقعیت این است که همه این تصمیمات در چارچوب سیاست‌های کلان شهرداری و با نگاه سازمانی اتخاذ شده است.



وی با تأکید بر رعایت اصول اخلاقی در مجموعه شهرداری قم افزود: در فرآیند جابه‌جایی‌ها، حفظ شأن و کرامت نیروی انسانی همواره در اولویت بوده و تلاش شده است تا هیچ‌گونه آسیبی به امنیت روانی کارکنان وارد نشود و هدف ما ایجاد فضایی مبتنی بر آرامش، اعتماد و اخلاق حرفه‌ای در بدنه شهرداری است.



شهردار قم با اشاره به موضوع تغییرات در اداره‌کل نظارت شهرداری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت این‌گونه مسائل پیش از طرح در صحن علنی شورا، ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، چراکه حوزه اجرا دارای ظرافت‌ها و حساسیت‌هایی است که نیازمند نگاه کارشناسی و دقیق است.



عظیمی با تصریح بر اینکه هیچ‌یک از جابه‌جایی‌ها ریشه در گرایش‌های جناحی یا برخوردهای شخصی نداشته است، گفت: تمامی تغییرات انجام‌شده صرفاً با هدف ارتقای کارآمدی سازمان، حفظ آرامش کارکنان و پیشگیری از ایجاد فضای تنش‌آلود در مجموعه شهرداری صورت گرفته و مصلحت پرسنل و سازمان، محور اصلی این تصمیمات بوده است.



وی در ادامه سخنان خود به موضوع کنگره شهدای قم پرداخت و با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد فرهنگی اظهار کرد: از نخستین روزی که مسئولیت شهرداری قم به بنده واگذار شد، با جمعی از همکاران و دغدغه‌مندان، پیگیری جدی کنگره شهدای قم را به‌عنوان یک تعهد مشترک آغاز کردیم و بر این عهد ماندیم که این برنامه با بالاترین سطح کیفیت و اثرگذاری برگزار شود.



شهردار قم با بیان اینکه برگزاری کنگره شهدای قم حاصل همدلی و همکاری کم‌نظیر میان مجموعه مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها بوده است، تصریح کرد: این حرکت فرهنگی بزرگ می‌تواند الگویی موفق در سطح کشور باشد و نشان دهد که با انسجام، برنامه‌ریزی و انگیزه جمعی می‌توان اقدامات ماندگار و اثرگذار فرهنگی را رقم زد.



وی ادامه داد: حمایت‌های شورای اسلامی شهر قم نقش مهمی در تداوم این مسیر داشته و بدون تردید، با پشتیبانی شورا، فعالیت‌ها در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با قوت بیشتری دنبال خواهد شد، چراکه یاد و خاطره شهدا چراغ راه مدیریت و خدمت‌رسانی در نظام اسلامی است.



عظیمی گفت: به برکت خون شهدا امروز امکان خدمت در مسئولیت‌های مدیریتی برای ما فراهم شده است و ما وظیفه داریم قدردان این نعمت بزرگ باشیم و در عمل، راه و آرمان آنان را ادامه دهیم.



وی یادواره‌های شهدا را منبع نور و برکت برای جامعه دانست و افزود: این یادواره‌ها، چه در سطح شهر، چه در محلات و حتی در منازل، باید با انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و محتوای غنی برگزار شود تا اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی مطلوبی به همراه داشته باشد.