۳ نوجوان در فارس با هماهنگی قضایی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید افرامن گفت: با دستور مستقیم فرمانده انتظامی استان فارس و با هدف حمایت از آینده سازان کشور، سه نوجوان پسر که به دلیل هیجانات مقطعی در تجمعات اخیر شرکت کرده بودند، با رأفت و گذشت پلیس آزاد و به خانواده بازگشتند.

وی ادامه داد: بسیاری از مأموریت‌های فراجا بر پایه آموزش، ارشاد و پیشگیری است و در برخورد با نوجوانان و جوانان باید نگاه تربیتی و آینده‌نگر داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس افزود: از همین‌رو و در چارچوب قانون و با هماهنگی مرجع قضائی تصمیم گرفته شد این نوجوانان بدون تشکیل پرونده قضائی آزاد شوند تا آینده آنان دچار آسیب نشود.

سرهنگ افرامن با اشاره به نقش خانواده‌ها در هدایت فرزندان، تصریح کرد: از والدین محترم انتظار می‌رود با نظارت بر رفتار فرزندان، همراهی و گفت‌وگو با آنان، ضمن افزایش آگاهی فرزندان نسبت به تبعات قانونی و اجتماعی رفتارهای هیجانی و پر خطر، آنان را در مسیر قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری یاری کنند.