دستگیری ۱۴ سارق و کشف ۲۷ فقره سرقت در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در پی اعلام سرقتهای متفاوت به مرکز فوریتهای ۱۱۰ پلیس، مأموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی ۱۴ نفر را در ۷۲ ساعت گذشته شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتهایی مجزا و ضربتی آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۲۷ فقره انواع سرقت اعتراف، اموال مسروقه کشف و مالباختگان شناسایی شدند.
صادقی با قدردانی از مشارکت هدفمند و مؤثر شهروندان با پلیس در انجام مأموریتهای مختلف، از آنان خواست همواره هشدارهای راهبردی پلیس را در راستای پیشگیری از وقوع سرقتها و محدود شدن دایره فعالیت سارقان مورد توجه قرار دهند.
وی تأکید کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
