به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در نشست کمیسیون عملیات فراجا در استان مرکزی اظهار کرد: شناسایی، کشف و جمعآوری سلاحهای غیرمجاز و جلوگیری از توزیع آنها بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی افزود: برخورد قاطع و قانونی با اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی در اولویت پلیس است و با هرگونه اقدام ناامنکننده، بدون اغماض برخورد خواهد شد.
سردار رضایی تصریح کرد: قاچاق سلاح و مهمات با تکیه بر اشراف اطلاعاتی دقیق و تقویت فعالیتهای اطلاعاتی پیگیری میشود و هدف آن، شناسایی شبکههای فعال و مسدودسازی کامل مسیرهای تأمین و توزیع این اقلام است.
وی ادامه داد: فوریتهای پلیسی ۱۱۰ بازتابدهنده عملکرد عملیاتی پلیس است و کیفیت پاسخگویی در این بخش، نقش مهمی در شکلگیری تصویر عمومی پلیس دارد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: سرعت عمل، دقت و رفتار حرفهای در رسیدگی به گزارشهای مردمی نقش مستقیمی در افزایش رضایت عمومی و تقویت احساس امنیت دارد و ارائه خدمات مؤثر و مسئولانه در این حوزه ضروری است.
وی افزود: تردد با خودروهای فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش تخلف محسوب میشود و پلیس با رویکردی قاطع و قانونی با آن برخورد کرده و اجازه نخواهد داد این اقدامات به روندی عادی تبدیل شود.
سردار رضایی بیان کرد: پلیس راهور و یگانهای انتظامی با اجرای طرحهای نظارتی مستمر، با خودروهای فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش بهصورت قانونی و قاطع برخورد میکنند.
وی گفت: پلیس با هدف ارتقای انضباط اجتماعی و افزایش امنیت ترافیکی، بر استمرار برخوردهای قانونی با تخلفات مرتبط با پلاک تأکید دارد و اجرای این طرحها را بهصورت منسجم در سطح کشور دنبال میکند.
کشف بههنگام جرایم، محور اصلی مقابله با سرقت در فراجا است
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه در مقابله با سرقت گفت: استفاده از ظرفیت «نگهبان محله» و موسسات خدمات امنیتی و حفاظتی، نقش مؤثری در کاهش جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.
وی افزود: کشف بهموقع جرائم، اجرای گشتهای هدفمند و بهرهگیری از پیوست رسانهای برای ارتقای آگاهی عمومی و افزایش مشارکت شهروندان از مهمترین محورهای این حوزه است.
سردار رضایی تصریح کرد: همکاری مردم، نهادهای محلی و موسسات حفاظتی میتواند زمینه پیشگیری مؤثر از سرقت را فراهم کرده و احساس امنیت را در جامعه افزایش دهد.
وی ادامه داد: قوای انتظامی با رویکردی جهادی و در چارچوب مأموریتهای قانونی، در مواجهه با تهدیدات امنیتی کشور با آمادگی کامل و حضور مؤثر عمل میکند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و مشارکت مردم و اقشار محلی، از مهمترین راهکارهای تحقق و تقویت امنیت پایدار در محلات است.
وی افزود: استفاده از ظرفیتها و مشارکت مردمی در حوزههای انتظامی، از مهمترین عوامل تحقق امنیت پایدار در محلات بهشمار میرود.
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