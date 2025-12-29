قسام شهادت ابوعبیده و برخی فرماندهان دیگر را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قسام از شهادت سخنگوی خود خبر داد.
گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس از شهادت ابوعبیده، سخنگوی خود و تعیین سخنگوی جدید خبر داد.
سخنگوی جدید کتائب القسام، شاخه نظامی جنبش حماس امروز دوشنبه اعلام کرد که ابو عبیده سخنگوی پیشین این جنبش به شهادت رسیده است.
همچنین گردانهای قسام، شهادت «محمد السنوار» (برادر شهید یحیی السنوار)، محمد شبانه فرمانده تیپ رفح، حکم العیسی ملقب به ابوعمر از فرماندهان ارشد و رائد سعد از فرماندهان ارشد را تایید کرد.
سخنگوی جدید گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش حماس در اولین سخنرانی خود بعد از اعلام شهادت «ابوعبیده» سخنگوی سابق قسام، به مردم فلسطین و غزه درود فرستاد و گفت: سلام بر شما در این ایام که سختیِ معیشت و سرمای زمستان را تاب میآورید. سلام بر خیمههای مندرس، خانههای ترکخورده و پیکرهای خسته و رنجور شما؛ اما [بدانید که] روح، ایمان، اراده و یقین شما به پروردگار، بسی فراتر از پندار تمامی دشمنان و توطئهگرانی است که از رنجهایتان لذت میبرند و در کمین نشستهاند تا سقوط شما را نظاره کنند؛ اما به اذن خدا، هرگز به این آرزو نخواهند رسید. شما خودِ شکوه و سرآغاز تاریخ با عظمت هستید.
وی افزود: چه فخر و شرفی بالاتر از اینکه خون مجاهدان با خون خانوادههایشان درآمیزد و فرماندهان و عزیزانشان در میانه صفوف فداکارانی باشند که از تمام دارایی خود گذشتند. ما از شماییم و شما از مایید؛ ما در کنار یکدیگر و با جانهایی خشنود، گرانبهاترین دارایی خود را در پاسخ به ندای پروردگارمان و به امید پاداشی که نزد اوست، فدا کردیم.
سخنگوی جدید گردانهای قسام اعلام کرد: سلام بر سرزمین کرامت و جهاد و شهادت و طهارت، ما به پیوند خود با غزه عزیز افتخار میکنیم علاوه بر آنکه به هموطنان مجاهد و صبور خود که وارثان حضرت محمد (ص) هستند میبالیم. ما یقین داریم که خداوند هرگز اعمال ما را ضایع نخواهد کرد این خونهای پاک نزد او ضایع نخواهد شد.
سخنگوی جدید قسام گفت: ای فرزندان ملت فلسطین در غزه، قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی و ای فرزندان امت بزرگ و ای آزادگان جهان ما امروز با افتخار شهادت تعدادی از فرزندان مجاهد و شجاع ملت فلسطین را اعلام میکنیم که در جریان نقض آتش بس و از سرگیری جنگ جنایتکارانه در مارس گذشته به شهادت رسیده و به قافله شهدا پیوستند.
