  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

فراخوان انتخاب مدیران واحدهای «راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای» منتشر شد

فراخوان انتخاب مدیران واحدهای «راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای» منتشر شد

وزارت اقتصاد در راستای رویکرد دولت چهاردهم در زمینه عدالت، توسعه متوازن منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان داخلی، فراخوان انتخاب مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای رویکرد دولت چهاردهم در زمینه عدالت، توسعه متوازن منطقه‌ای، تمرکززدایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان سراسر کشور، فراخوان انتخاب مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای را منتشر کرد.

این واحدها به‌عنوان هسته‌های چابک پیگیری و حل مسئله، مسئولیت راهبری، هماهنگی، پایش و پیگیری پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار توسعه‌ای در مناطق کشور را بر عهده خواهند داشت و نقش مؤثری در تسریع تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

بر اساس این فراخوان، مدیران این واحدها در مناطق مختلف کشور مطابق تقسیم‌بندی سند ملی آمایش سرزمین انتخاب خواهند شد و در تعامل نزدیک با ستاد وزارتخانه، ادارات کل استانی، استانداری‌ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بخش خصوصی، نقش محوری در پایش پیشرفت، رفع گلوگاه‌های اجرایی، حل مسئله بین‌دستگاهی و گزارش‌دهی مدیریتی ایفا خواهند کرد.

مناطق هدف این فراخوان، مطابق با سند ملی آمایش سرزمین، شامل ۹ منطقه اصلی کشور است که استان‌ها، مناطق آزاد و گمرکات شاخص هر منطقه در متن فراخوان به‌تفصیل مشخص شده‌اند.

کد خبر 6706489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها