به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای رویکرد دولت چهاردهم در زمینه عدالت، توسعه متوازن منطقه‌ای، تمرکززدایی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان سراسر کشور، فراخوان انتخاب مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقه‌ای را منتشر کرد.

این واحدها به‌عنوان هسته‌های چابک پیگیری و حل مسئله، مسئولیت راهبری، هماهنگی، پایش و پیگیری پروژه‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار توسعه‌ای در مناطق کشور را بر عهده خواهند داشت و نقش مؤثری در تسریع تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

بر اساس این فراخوان، مدیران این واحدها در مناطق مختلف کشور مطابق تقسیم‌بندی سند ملی آمایش سرزمین انتخاب خواهند شد و در تعامل نزدیک با ستاد وزارتخانه، ادارات کل استانی، استانداری‌ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بخش خصوصی، نقش محوری در پایش پیشرفت، رفع گلوگاه‌های اجرایی، حل مسئله بین‌دستگاهی و گزارش‌دهی مدیریتی ایفا خواهند کرد.

مناطق هدف این فراخوان، مطابق با سند ملی آمایش سرزمین، شامل ۹ منطقه اصلی کشور است که استان‌ها، مناطق آزاد و گمرکات شاخص هر منطقه در متن فراخوان به‌تفصیل مشخص شده‌اند.