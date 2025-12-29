تردد در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از راهدارخانههای استان و پایش دوربینهای نظارت تصویری، در حال حاضر در تمامی محورها و گردنههای آذربایجانغربی بارش شدید برف گزارش میشود.
با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارشها در ساعات آینده، از هماستانیها درخواست میشود در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی استان خودداری نمایند.
با توجه به بارش شدید برف، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در محورهای مواصلاتی استان از رانندگان درخواست میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها و زنجیر چرخ به مسیر خود ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
