پناهی مقدم: امدادرسانی به ۸۰۰ خودرو در برف؛ ۴ محور ارتباطی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا پناهی مقدم با اشاره به امدادرسانی پلیس به بیش از ۸۰۰ خودروی گرفتار در برف، طی شبانه روز گذشته به رانندگان در خصوص لغزنده بوده محورهای مواصلاتی استان هشدار داد.

پناهی مقدم اظهار کرد: هم‌اکنون محورهای تمرچین به پیرانشهر، سردشت به مهاباد، گردنه زمزیران، جاده مهاباد به بوکان برهان، شاهین دژ به تکاب گردنه مائین بلاغ) به‌علت بارش شدید برف، کولاک شدید و محدودیت دید تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی بیان کرد: با توجه به بارش برف طی شبانه روز گذشته در سطح استان که باعث یخبندان و لغزنده‌شدن این محورها شده است و با توجه به برودت هوا، به رانندگان هشدار می‌دهیم از سفرهای غیرضروری تا عادی شدن شرایط جداً خودداری کنند و در صورت ضرورت حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستان را همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان آذربایجان‌غربی با اشاره به امدادرسانی مأموران پلیس استان به بیش از ۸۰۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک طی شبانه روز گذشته گفت: با توجه به اینکه بسیاری از رانندگان زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه نداشتند به همین دلیل در برف گرفتار شده و باعث بروز ترافیک در برخی از نقاط شده بودند.