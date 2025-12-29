تجهیز ناوگان شهرداری آستارا با الحاق برف روب جدید

میثم الوان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه تیغه برف‌روب از محل اعتبارات داخلی شهرداری و با هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال خریداری و به تجهیزات ماشین‌آلات شهرداری افزوده شد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی کامل شهرداری در فصل سرما افزود: این تیغه برف‌روب از نوع پلی‌اورتان و مجهز به پاورپک برقی ۳ کیلووات است که با دستور مدیریت شهری برای استفاده در زمان بارش برف تهیه شد و در نقاط مختلف شهر به‌کارگیری خواهد شد.

شهردار آستارا تکمیل و تجهیز ناوگان خدمات موتوری را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: اداره خدمات موتوری بازوی توانمند شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین مدیریت شرایط بحرانی است؛ از این رو برنامه‌ریزی برای تقویت این ناوگان در دستور کار قرار دارد.

الوان‌پور با اشاره به مزیت‌های فنی تجهیزات جدید گفت: در عملیات برف‌روبی، استفاده از گریدر، لودر و بیل‌بکهو معمولاً موجب آسیب به آسفالت، سرعت‌کاه‌ها و تأسیسات شهری می‌شود، اما تیغه‌های جدید به دلیل جنس و خاصیت ارتجاعی، کمترین میزان آسیب را به معابر و حتی خودروها وارد می‌کنند.

وی از آمادگی کامل ماشین‌آلات شهرداری برای مواجهه با بارش‌های احتمالی خبر داد و افزود: ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین شهرداری و بخش خصوصی با برنامه‌ریزی انجام‌شده آماده خدمات‌رسانی هستند و ۸۰ تن نمک نیز برای رفع انسداد معابر در صورت بارش برف ذخیره‌سازی شده است.

شهردار آستارا ادامه داد: خودروهای مرتبط با عملیات برف‌روبی شامل بیل‌بکهو، کمپرسی ۶ چرخ، گریدر و لودر در شهرداری مستقر هستند و نیروهای خدمات شهری نیز آمادگی کامل را دارند تا نسبت به پاکسازی معابر در زمان بارش‌ها اقدام نمایند.

الوان‌پور در پایان خاطرنشان کرد: ۱۰۰ نیروی ستادی و عملیاتی شهرداری بندر آستارا در بارش‌ها در آماده‌باش کامل ویژه بارش برف قرار دارند و تا بهبود شرایط جوی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد.