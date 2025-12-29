گلستان قهرمان کبدی بزرگسالان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کبدی قهرمانی کشور با حضور تیمهای استانی و بازیکنان مطرح و ملی پوش کشوری با هدف انتخابی تیم ملی برای رقابتهای آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ در گرگان برگزار شد.
رئیس هیأت کبدی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند سالی بود که رقابتهای قهرمانی کشور برگزار نشده بود و امسال سیزدهمین دوره آن در گلستان برگزار شد.
حمیدرضا شرآئین گفت: در این رقابتها ۱۸ استان حضور دارند که در دو گروه پنج تیمی و دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند و در پایان دور مقدماتی تیمهای اول و دوم گروههای چهارگانه به صورت حذفی تا فینال با هم رقابت کردند.
وی افزود: تمام تلاش ما این بود بتوانیم شرایط خوبی برای میزبانی فراهم کنیم و علاقه مندان هم بتوانند در شهر خودشان این بازیها را از نزدیک تماشا کنند.
شرآئین با بیان اینکه سالهای سال در تیم ملی ورزشکاران گلستانی خوبی حضور دارند، ادامه داد: کمیته فنی تیم ملی در این رقابتها حاضر بود تا نفرات برتر را برای اردوهای تیم ملی انتخاب کنند.
