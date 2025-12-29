مهدی اورسجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از برگزاری مسابقات انتخاب دقیق و مطلوب بازیکنهای تیم ملی ما است و مطمئن هستم اعضا کمیته فنی ما تیم بسیار قدرتمندی را انتخاب خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه بعد از این رقابتها اعضا کادر مربیان تیم ملی هم مشخص میشود، ادامه داد: خوشبختانه همه استانهای کشور در رشته کبدی فعال هستند و قدرتهای خیلی خوبی در ورزش کبدی پیدا شده و این نشان میدهد که استعداد و پتانسیل در همه کشور ما در کبدی وجود دارد.
اورسجی افزود: ما با یک برنامه ریزی همگانی که یکی از استراتژیهای فدراسیون است شرایط را برای همه استانها فراهم کردیم که بتوانند در همه ردههای سنی در رقابتها شرکت کنند.
۲۰ لژیونر در لیگ ستارگان جهان داریم
رئیس فدراسیون کبدی با تاکید به نخبه پروری گفت: در نظر داریم با استعدادیابی پشتوانه سازی تیمهای ملی را انجام دهیم تا در سالهای آینده هم کبدی ایران خوش بدرخشد.
وی با بیان اینکه تیم ملی همیشه یک پای فینال رقابتهای برون مرزی بوده است، اظهار کرد: ۲۰ لژیونر در لیگ ستارگان جهان داریم که جوانان بسیار با ارزشی به لحاظ تکنیکی هستند.
باید زیرساختهای کبدی در گلستان را مهیا کنیم
مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان بعد از قهرمانی تیم گلستان در این رقابتها گفت: در این رشته ملی پوشان بسیار خوبی داریم که مدالهای خوش رنگی کسب کردهاند.
قاسمعلی برزمینی ادامه داد: با توجه به استعدادهای بسیار خوب در این رشته، وظیفه ما این است که زیرساختها را در این رشته آماده کنیم.
وی با اشاره به اختصاص یک خانه کبدی در سرخنکلاته افزود: زیر ساخت خانه کبدی محمدآباد آماده و عملیات اجرایی آن آغاز شده تا بتوانیم این سالن را در اختیار هیأت کبدی قرار بدهیم.
