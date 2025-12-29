  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۶

بارش سنگین برف در شهرستان پاوه

کرمانشاه- بارش سنگین برف در شهرستان پاوه، معابر شهری این شهرستان را سفیدپوش کرد و تردد برای وسائل نقلیه سخت شد.

