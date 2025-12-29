مدنی: ۷۰ خودرو از برف و کولاک در نقده رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هلال احمر شهرستان نقده از رهاسازی ۷۰ خودروی گرفتار برف و کولاک در مسیرهای مواصلاتی شهرستان خبر داد و افزود: پنج تیم امدادی از جمعیت هلال احمر برای رهاسازی و امدادرسانی که گرفتاران برف و کولاک در مسیرهای مواصلاتی اعزام شده‌اند.

حجت الله مدنی رهاسازی و کمک به بستن زنجیر چرخ و توزیع بیست جیره غذایی و بیست تخته پتو بین خودروهای گرفتار در برف اعلام کرد و تصریح کرد: محور نقده به پیرانشهر، گردنه دواب همچنین محور نقده به حیدرآباد - محور حیدرآباد به سمت ارومیه - و سه راهی حیدر آباد به سمت سه راهی محمدیار از مسیرهای گرفتاران در برف و کولاک بود که امداد رسانی شدند.

وی یادآور شد: به علت برودت و کولاک از تردد خودروهای در حال تردد به پیرانشهر از میدان دفاع مقدس خودداری به عمل آمد و توسط پلیس و مدیریت بحران شهرستان نقده به شهر بازگردانده شدند.