محبوبی: رهاسازی ۴۷ خودرو از برف در محور پیرانشهر؛ ۶۶ نفر اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه از امدادرسانی شبانه به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور پیرانشهر - تمرچین خبر داد و اظهار کرد: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور پیرانشهر- تمرچین، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان پیرانشهر جهت عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار شده اعزام شدند که در این عملیات، ۴۷ خودرو رهاسازی و مجموعاً ۶۶ نفر از سرنشینان خودروها اسکان داده شدند.

وی یادآور شد: شهرستان نیز به‌صورت آماده‌باش کامل در محل شعبه حضور دارد تا در صورت نیاز به امدادرسانی سریع، وارد عمل شوند.