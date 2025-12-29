  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۵

محبوبی: رهاسازی ۴۷ خودرو از برف در محور پیرانشهر؛ ۶۶ نفر اسکان یافتند

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از رهاسازی ۴۷ خودروی گرفتار در برف و کولاک در محور پیرانشهر- تمرچین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه از امدادرسانی شبانه به خودروهای گرفتار در برف و کولاک محور پیرانشهر - تمرچین خبر داد و اظهار کرد: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور پیرانشهر- تمرچین، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان پیرانشهر جهت عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار شده اعزام شدند که در این عملیات، ۴۷ خودرو رهاسازی و مجموعاً ۶۶ نفر از سرنشینان خودروها اسکان داده شدند.

وی یادآور شد: شهرستان نیز به‌صورت آماده‌باش کامل در محل شعبه حضور دارد تا در صورت نیاز به امدادرسانی سریع، وارد عمل شوند.

