  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

پنجره مهر؛

تصاویری از بارش برف و بوران در ارومیه و سردشت

ارومیه- در حال حاضر بارش برف و بوران چهره شهرهای ارومیه و سردشت را سفیدپوش کرده است.

