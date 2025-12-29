  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۸

عمارت ائل‌گلی تبریز سفیدپوش شد

عمارت ائل‌گلی تبریز سفیدپوش شد

تبریز- در پی بارش برف، عمارت ائل‌گلی تبریز سفیدپوش شد.

