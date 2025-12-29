https://mehrnews.com/x3b2hD ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ کد خبر 6706660 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ گرفتار شدن چندین خودرو در برف شهرستان اسکو تبریز- چندین خودرو به دنبال وقوع کولاک شدید در ورودی روستای کردآباد شهرستان اسکو گرفتار شدند. دریافت 6 MB کد خبر 6706660 کپی شد مطالب مرتبط اطلاعیه وضعیت فعالیت مدارس برخی مناطق آذربایجان شرقی در روز سهشنبه مدنی: ۷۰ خودرو از برف و کولاک در نقده رهاسازی شد تبریز زیر چتر برف محبوبی: رهاسازی ۴۷ خودرو از برف در محور پیرانشهر؛ ۶۶ نفر اسکان یافتند انسداد راههای ۴۰۰ روستای آذربایجانشرقی بر اثر بارش برف و کولاک موج دوم بارشها در آذربایجانشرقی از عصر امروز آغاز میشود امدادرسانی به خودروها و مسافران گرفتار در برف در آذربایجان غربی برچسبها بارش برف برف و کولاک تبریز
نظر شما