  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

گرفتار شدن چندین خودرو در برف شهرستان اسکو

تبریز- چندین خودرو به دنبال وقوع کولاک شدید در ورودی روستای کردآباد شهرستان اسکو گرفتار شدند.

