کارآفرینی از دل سنت؛ بانویی که اشتغال را به فرهنگ بومی گره زد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دل شهر ساوه، بانویی با دستانی پر از عشق و ذهنی سرشار از خلاقیت، تصمیم گرفت سنت‌های شیرین سرزمینش را دوباره زنده کند و به جای آنکه تنها مصرف‌کننده فرهنگ بومی باشد، آن را به سرمایه‌ای برای کارآفرینی بدل ساخت و از دل دستورهای قدیمی مادربزرگ و عطر گل‌های محلی، کسب‌وکاری شکل گرفت که محصولش باسلوقی با طعم اصالت و خاطره بود.

این بانوی کارآفرین نه تنها شیرینی سنتی را به بازار آورد، بلکه نشان داد کارآفرینی می‌تواند ریشه در فرهنگ داشته باشد و با تکیه بر میراث بومی، آینده‌ای روشن و الهام‌بخش بسازد.

مدیر کارگاه تولیدی رسته و باسلوق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از یک دهه است که زندگی حرفه‌ای و شخصی خود را با تولید محصولات سنتی غذایی گره زده است و مسیر خود را از یک فعالیت خانگی کوچک آغاز کردم و اکنون با راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی در غرق‌آباد و نوبران، برای بیش از ۱۵ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده‌ام.

اعظم پیشخور افزود: این مسیر نه از سرمایه‌های بزرگ و امکانات ویژه، بلکه از یک کار خانگی کوچک و با تکیه بر علاقه، ایمان و پشتکار آغاز شد، در روزهای ابتدایی، شرایط بسیار سخت بود و نبود امکانات، محدودیت‌های مالی، کمبود فضا، فشارهای اجتماعی و گاه بی‌اعتمادی‌ها، چالش‌هایی بودند که هر روز با آن‌ها روبه‌رو می‌شدم.

وی افزود: اما هرگز اجازه ندادم این موانع مرا از ادامه مسیر باز دارد، باور داشتم که اگر فعالیتی با نیت درست، تلاش صادقانه و کیفیت واقعی انجام شود، راه خود را پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: به مرور زمان، با استقبال مردم و اعتماد مشتریان، تولیدات ما شناخته‌تر شد و همین موضوع انگیزه‌ای شد تا فعالیت خود را گسترش دهم.

این بانوی کارآفرین گفت: تصمیم گرفتم از فضای خانگی عبور کرده و با همه دشواری، یک کارگاه رسمی راه‌اندازی کنم، این تصمیم نقطه عطفی در مسیر کاری من بود چرا که از آن پس مسئولیت‌ها تنها به تولید محصول محدود نمی‌شد، بلکه مدیریت نیروی انسانی، آموزش، برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت، پاسخگویی به بازار و ایجاد محیطی سالم و امن برای کار نیز به آن اضافه شد.

این بانوی کار آفرین افزود: اکنون بسیاری از نیروهای مجموعه، بانوانی هستند که با این شغل به استقلال اقتصادی، اعتمادبه‌نفس و امنیت شغلی دست یافته‌اند، برای من بزرگ‌ترین افتخار و دستاورد همین است چرا که باور دارم کارآفرینی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند زندگی دیگران را نیز متحول کند.

حفظ فرهنگ و سنت‌های بومی

پیشخور درباره اهمیت حفظ فرهنگ غذایی بومی گفت: فعالیت‌های ما تنها به شهر غرق‌آباد محدود نمانده است، در نوبران نیز به تولید انواع نان‌های سنتی از جمله نان شیرین، نان سیب‌زمینی، پیراشکی و نان قندی مشغول هستیم، این محصولات با روش‌های کاملاً سنتی، بدون کاهش کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی تهیه می‌شوند.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما حفظ اصالت طعم‌ها، سلامت محصولات و احترام به ذائقه و فرهنگ مردم است.

مدیر این کارگاه غذایی ادامه داد: کارآفرینی زمانی ماندگار است که ریشه در فرهنگ، باور و نیاز جامعه داشته باشد، من همواره تلاش کرده‌ام کاری انجام دهم که هم به اقتصاد محلی کمک کند و هم سنت‌ها و فرهنگ غذایی بومی را حفظ کند.

فعالیت در حوزه طب اسلامی و سنتی

پیشخور تنها به تولید مواد غذایی اکتفا نکرده بلکه او در حوزه طب اسلامی و سنتی نیز آموزش دیده و سال‌هاست به مردم مشاوره‌های تغذیه‌ای ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: در محل کار خود، بیماران را ویزیت کرده و مشاوره‌های تغذیه‌ای ارائه می‌دهم و محصولات ارگانیک و طبیعی در اختیار مردم قرار می‌دهم، همیشه آرزو داشته‌ام با در اختیار داشتن فضای بزرگ‌تر، یک مرکز مشاوره طب و تغذیه سنتی راه‌اندازی کنم تا بتوانم خدمات جامع‌تر و علمی‌تری به مردم ارائه دهم.

چالش‌ها و موانع

این بانوی کارآفرین درباره مشکلات کسب‌وکار خود افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما هزینه‌های سنگین اجاره است، ماهانه ۵۰ میلیون تومان بابت اجاره پرداخت می‌کنیم (۲۵ میلیون تومان در غرق‌آباد و ۲۵ میلیون تومان در نوبران)، این در حالی است که یک زمین ۲۰۰ متری در اختیار داریم و قصد داریم با ساخت کارگاه و مغازه، هم هزینه‌ها را کاهش دهیم و هم شرایط کاری، حقوق و مزایای نیروها را بهبود ببخشیم.

وی با اشاره به وجود موانع و مشکلات اداری نیز گفت: متأسفانه بیش از چهار ماه است که برای دریافت مجوز و جواز ساخت درگیر مشکلات اداری و بروکراسی شهرداری هستیم، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، حضور در جلسات رسمی و گفت‌وگو با فرماندار ویژه و شهردار هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

این بانوی کار آفرین تصربح کرد: این در حالی است که فعالیت ما کاملاً در راستای اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی، حفظ فرهنگ و توانمندسازی زنان است.

چشم‌انداز و نقش زنان در توسعه پایدار

پیشخور گفت: واقعیت این است که فعالیت من صرفاً یک شغل نیست چرا که من به این مسیر دل‌بسته‌ام با پرسنل خود رابطه‌ای انسانی، صمیمی و مبتنی بر احترام متقابل دارم و همواره تلاش می‌کنم علاوه بر رشد مالی، به رشد اخلاقی، روحی و معنوی آن‌ها نیز کمک کنم، موفقیت آن‌ها را موفقیت خودم می‌دانم و باور دارم محیط کار سالم، پایه یک کسب‌وکار پایدار است.

وی همچنین افزود: امسال با استفاده از تسهیلات بنیاد علوی توانستیم بخشی از مسیر توسعه را ادامه دهیم، اما همچنان نیازمند حمایت‌های جدی‌تر هستیم، این حمایت‌ها می‌تواند شامل تسهیل امور اداری، تأمین منابع مالی، آموزش‌های تخصصی، ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات در بازارهای بزرگ‌تر و تشکیل شبکه‌های حمایتی ویژه بانوان کارآفرین باشد.

پیشخور گفت: من ایمان دارم که کارآفرینی زنان یکی از کلیدی‌ترین عوامل توسعه پایدار جامعه است، زنانی که فرصت رشد پیدا می‌کنند، نه‌تنها زندگی خود و خانواده‌شان را متحول می‌سازند، بلکه تأثیر مستقیم بر اقتصاد محلی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امید در جامعه دارند.

وی تاکید کرد: با توکل به خداوند منان و با امید به همراهی مسئولین و دلسوزان، تمام تلاشم را می‌کنم تا این مسیر را ادامه دهم و روزی محصولات محلی ما در سطح استان، کشور و حتی بازارهای بین‌المللی شناخته شوند.

وی ادامه داد- باور دارم که هر قدم کوچک امروز، می‌تواند فردای بزرگی برای جامعه بسازد و زنان کارآفرین، نه برای موفقیت شخصی، بلکه برای ایجاد تغییر مثبت و ماندگار قدم برمی‌دارند.