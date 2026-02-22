۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

احمدی: مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی رتبه نخست کشور شد

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از کسب رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار احمدی اظهار کرد: عملکرد استان در جذب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی طی سال ۱۴۰۴ فراتر از میانگین کشوری بوده و استان در تمام ردیف‌های تسهیلاتی تبصره ۱۵ قانون بودجه، مشاغل خانگی و مجموع کل تسهیلات، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی با تأکید بر اجرای دقیق تبصره ۱۵ گفت: استان با برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، منابع این تبصره را به طور کامل جذب و به طرح‌های اشتغال‌زا هدایت کرد که این عملکرد، استان مرکزی را به الگوی ملی در مدیریت منابع اشتغال تبدیل کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در حوزه مشاغل خانگی نیز تصریح کرد: با حمایت از طرح‌های خرد، ایجاد زنجیره‌های تولید و پرداخت هدفمند تسهیلات، توانسته‌ایم رتبه نخست کشور را کسب کنیم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توانمندسازی اقشار مختلف است.

احمدی این موفقیت را نتیجه کار تیمی دانست و افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، فرمانداران، بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی با حمایت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیریت استاندار مرکزی نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشتند.

وی بیان کرد: این موفقیت مسئولیت ما را برای توسعه اشتغال پایدار در سال ۱۴۰۵ سنگین‌تر می‌کند.
احمدی گفت: برنامه‌های سال آینده بر تقویت تعاونی‌ها، حمایت از کارآفرینان جوان و هدایت منابع به سمت طرح‌های اشتغال‌زای پایدار متمرکز خواهد بود.

کد خبر 6756192

