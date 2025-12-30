به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه و خشونت آمیز خود خواهان مسلح شدن ساکنان شهرک اشغالی کریات شمونه واقع در شمال اراضی اشغالی شد.

وی در جریان بازدید از این منطقه از ایجاد مقری برای آموزش شهرک نشینان صهیونیست در راستای استفاده از سلاح خبر داد.

بن گویر ابتدای ماه جاری میلادی نیز ۱۹ شهرک و منطقه اشغالی را در جدول مسلح کردن ساکنان آن قرار داده بود.

این اقدام بن گویر در حالی صورت می‌گیرد که شهرک نشینان صهیونیست حملات وحشیانه خود را علیه ساکنان کرانه باختری تشدید کرده‌اند و با یورش به سمت روستاها و مناطق فلسطینی نشین خانه‌ها و اموال آنها را به آتش می کشند.